Totalt 57 personer i Drammen kommune har nå blitt smittet av koronaviruset, etter at kommunen det siste døgnet har fått påvist tre nye tilfeller.

To av dem var i forbindelse med innleggelse på sykehuset, mens den tredje jobber i helsesektoren. Det bekrefter kommunen i en pressemelding onsdag formiddag.

– Én av de positive prøvene knyttes opp mot utenlandsreise. Vedkommende har vært i karantene siden hjemkomsten. I de to andre tilfellene er det foreløpig ikke funnet en sikker smittevei. Nærkontakter av dem som nå har fått påvist smitte, er kartlagt og satt i hjemmekarantene, opplyser kommunen.

Ytterligere fire personer friskmeldt

De første svarene fra testene som er sendt til laboratoriet i Oslo, forventes i løpet av onsdag ettermiddag. De nasjonale testkriteriene fra Folkehelseinstituttet ligger til grunn for testingen.

– At vi får flere tilfeller hvor det ikke er mulig å finne en sikker smittevei, er et klart tegn på at viruset også kan smitte fra personer med milde symptomer. Derfor er de generelle tiltakene i befolkningen med å holde avstand, vaske hendene ofte og hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken svært viktige for å begrense smitten, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Fredag i forrige uke kunne ordfører Monica Myrvold Berg opplyse om at den første personen som ble smittet av koronaviruset hadde blitt friskmeldt, og nå opplyser kommunen at ytterligere fire personer har blitt friskmeldt.

