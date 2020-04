I sin daglige oppdatering til mediene opplyser Drammen kommune at to av dem som har fått påvist smitte er beboere ved Saniteten bo- og servicesenter.

– Disse er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonene. De to beboerne var allerede i karantene som følge av tidligere påvist smitte hos beboere og ansatte ved enheten, skriver kommunen i en pressemelding.

Fredag var det kun ett smittetilfelle, mens det lørdag er tre nye. Det har de siste dagene vært påvist få tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune.

– Vi må likevel anta at det er en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen, ettersom de nasjonale kriteriene for testing ikke åpner for testing av alle som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjør at det er viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre. Hvis man er i butikker eller på serveringssteder, må man følge merking og anvisninger fra de som jobber der, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Det er nå registrert totalt 151 tilfeller av koronasmitte i Drammen.