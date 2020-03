Tre nye koronasmittet i Drammen

Drammen kommune opplyser at tre nye innbyggere i kommunen har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

– To av dem som nå er blitt syke, er en del av et reisefølge som har vært i Nord-Italia, hvor andre allerede er blitt syke. Den tredje har kommet fra Frankrike. I dette reisefølget er det også andre syke, men som ikke er hjemmehørende i Drammen, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Videre opplyser kommunen at alle de tre personene er i isolasjon i sine egne hjem, og at det er god oversikt over hvem som er deres nærkontakter. Disse nærkontaktene er også varslet og orientert om situasjonen.

– Fortsatt er det relativt enkelt å spore de positive koronaprøvene i Drammen til reiser i utlandet. Samtidig ser vi andre steder i landet at det påvises koronasmitte hvor smitteveien ikke kan spores ut av Norge. Vi må nok anta at det foregår smitte også i Drammen som ikke kan kobles til utenlandsreiser og være forberedt på at vi får koronasmittede personer som ikke har vært ute og reist selv eller har hatt kontakt med folk som har vært på reise, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av kommunens smittevernråd.

