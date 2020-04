Tre nye dødsfall i Drammen

Ordfører Monica Myrvold Berg startet den daglige pressebriefingen til mediene med å si at ytterligere tre personer har dødd i Drammen som følge av koronaviruset, og at man dermed er oppe i sju døde til sammen i kommunen.

– Som vi alle vet har utbruddet av koronaviruset ført til en alvorlig situasjon i vår kommune, med 150 smittede til sammen og flere dødsfall. I løpet av det siste døgnet har vi fått melding om tre nye dødsfall, slik at vi totalt er oppe i sju. Mine tanker og medfølelser er hos de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Dette berører oss alle, og vi kondolerer, sa ordføreren.

Hun bekreftet at to av de avdøde gikk bort ved Saniteten bo- og servicesenter, mens den tredje personen som døde i løpet av det siste døgnet døde på sykehuset.

– Når det gjelder informasjon om de avdøde har ikke de pårørende ønsket at vi gikk ut med det. Men jeg kan bekrefte at alle tre var eldre mennesker. Når vi nå går inn i påskehøytiden håper jeg at det blir roligere dager for oss alle, men jeg håper også at ved at jeg nå har informert om tre nye dødsfall at vi fortsatt skjønner alvoret og overholder alle nasjonale smittevernstiltak, forteller Myrvold Berg.

