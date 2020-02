Av: Morten Hansen

Trafikkservice har sagt opp ansatte i Bodø og i Trondheim som vasker togene på strekningene som fra sommeren av skal trafikkeres av SJ. Det gjør de før det er avgjort om hvem som vinner anbudet på renholdet.

– Dette gjør de for i verste fall å spare en månedslønn, sier Kjell Næss, nestleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

De ansatte har seks måneders oppsigelse, og vil nå stå uten jobb fra 31. juli. 7. juni tar SJ over trafikken på strekningene i Trafikkpakke nord, som består av blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Hvem som får anbudet på renholdet hos SJ er enda ikke avklart. Hvis det blir et annet selskap enn Trafikkservice, vil det ikke være noen arbeidsoppgaver å tilby de ansatte etter denne datoen.

Problematisk oppsigelse

Næss mener framgangsmåten til Trafikkservice, som eies av Vy, er uakseptabel.

– Det er tragisk at Trafikkservice ikke vil støtte de ansatte i at de har krav på virksomhetsoverdragelse dersom de mister kontrakten, men tvert imot sier opp de ansatte før det er avklart om de vinner eller taper kontrakten, sier Næss.

Han mener oppsigelsen er problematisk av flere årsaker. Ikke bare sier selskapet opp deler av arbeidsstokken før framtida er avklart. Han understreker at NJF vil komme til å kreve virksomhetsoverdragelse for de ansatte. I tillegg mener han at oppsigelsene er foretatt på en uryddig måte.

– Det er kun ansatte som er knyttet opp til kontraktene på de gjeldende strekningene som er sagt opp. Det er ikke tatt hensyn til helheten i selskapet – blant annet om det er ansatte på andre strekninger som har kortere ansiennitet, sier Næss.

23 sagt opp

Wenche Bye, leder av Klargjøringpersonalets Fagforening i NJF, er en av dem som i løpet av dagen har fått oppsigelsen i hånda. Til sammen er det 23 ansatte – 16 i Trondheim og 7 i Bodø, som må gå.

– Oppsigelsen blir overlevert personlig. De må ha det så fort ut at de ikke rekker å bruke posten. En måned ekstra i jobb blir tydeligvis for dyrt. Så mye verdt er vi, sier Bye.

Hun forteller at de ansatte i Bodø og Trondheim har levd med usikkerheten og utryggheten siden SJ vant kontrakten på de nordligste strekningene.

De hadde håpet å få en avklaring i november. Men avgjørelsen har blitt utsatt. Fortsatt vet de ingenting om hvem som vinner kontrakten med SJ.

– Det blir mye rykter, men vi vet ingenting. Det kan godt hende at det er mange som har det sånn, men for oss er det en helt ny situasjon. Det gjør noe med folk og gå med en sånn utrygghet, konstaterer Bye.

Fortsatt håper hun og kollegaene at de skal ha videre jobb også etter 31. juli. Vinner Trafikkservice kontrakten regner Bye med at oppsigelsen trekkes.

– Vinner vi har vi jobb. Taper vi er vi ute. Vi lever i spenning fra dag til dag, konstaterer Bye.

Står uten inntekt

Marianne Hillestad, administrerende direktør i Trafikkservice, begrunner oppsigelsen med økonomi. Selskapet har en avtale med Vy fram til 6. juni.

– Etter det har vi ingen avtale. Risikoen er at vi da går med lønnsforpliktelser uten at vi har inntekt, sier Hillestad.

Hun er klar på at oppsigelsen vil bli trukket hvis Trafikkservice vinner kontrakten med SJ.

– Det er et forbehold om hvordan en eventuell kontrakt vil se ut – hvordan behovet til SJ er. Men det vil i så fall bli en ny runde. Det kan også hende det eventuelt vil bli snakk om flere tjenester, sier Hillestad.

Hun forstår godt at de ansattes reaksjoner på oppsigelsen. Hillestad påpeker at de har ventet med utsendelsen fordi de har ventet på en avgjørelse fra SJ.

– Jeg hadde ønsket at avgjørelsen var tatt for lenge siden, så vi eventuelt hadde sluppet dette. Vi håpet at det skulle komme en avgjørelse nå i januar. Derfor valgte vi, av hensyn til de ansatte, og ikke sende ut oppsigelsen før jul, sier Hillestad.

Hun understreker at det har vært holdt drøftingsmøter, informasjonsmøter, sendt ut informasjonsbrev og holdt en-til-en-samtaler.

– Vi vil blant annet tilby hjelp til å søke ny jobb til de som ønsker det. Vi har også diskutert muligheten til å jobbe andre steder i selskapet i drøftingsmøtene som har vært holdt.

Trafikkservice

NSB Trafikkservice er Norges største togrenholdselskap. Virksomheten har om lag 270 ansatte fordelt på 23 baser som dekker landets viktigste togstrekninger.

NSB Trafikkservice er eid av Vygruppen AS.

Trafikkpakke nord