I sin daglige oppdatering opplyser Vestre Viken om at det nå er 32 innlagte pasienter med Covid 19-smitte fordelt på sykehusene i deres region. Det er tre færre enn i går. Samtidig har to personer har blitt utskrevet ved Drammen sykehus og ytterligere to har blitt utskrevet fra Ringerike sykehus.

Totalt ligger nå altså elleve personer innlagt på Drammen sykehus, men det ligger 17 personer på Bærum sykehus, tre på Ringerike og én person er innlagt på Kongsberg sykehus med koronasmitte.

Antallet ansatte i Vestre Viken som er smittet med koronaviruset har gått opp fra 32 til 33, etter at en ansatt på Bærum sykehus det siste døgnet har testet positivt. Det betyr at Bærum sykehus nå har åtte ansatte som er smittet, mens Drammen har seks smittede ansattede.

Den positive smittetesten på Bærum sykehus gjør også at antallet ansatte i Vestre Viken stiger for første gang på lenge, da antallet ansatte i karantene har gått opp fra 194 til 200.

LES OGSÅ: Aldri før har så mange blitt smittet på ett døgn i Drammen