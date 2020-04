I sin daglige oppdatering bekrefter Drammen kommune at det kun er to nye kjente smittetilfeller i Drammen det siste døgn, og at begge som har fått påvist smitte er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller.

– De siste dagene har det vært nokså store variasjoner i antall smittede fra dag til dag. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konklusjoner om de lave smittetallene som ble rapportert både sist søndag og i dag, bærer bud om redusert smittespredning, selv om helseminister Bent Høie mandag 6. april sa at Norge har kontroll på pandemien, sier kommuneoverlege John David Johannessen og fortsetter:

– Vi er varsomme med å tolke en utvikling ut fra enkeltresultater. Utviklingen må ses over tid. Derfor trenger vi flere resultater som på søndag og i dag, før vi kan gi en vurdering av om tallene er på vei nedover. Men det vi så langt kan si med sikkerhet, er at det ikke har vært noen eksplosjon i antall smittede i Drammen kommune, og dette bekrefter også det vi har sagt tidligere, om at de nasjonale tiltakene ble iverksatt i tide for vår del, fortsetter han.

Det er nå totalt registrert 144 smittetilfeller i Drammen, mot 21 registrerte smittetilfeller i Lier.

To personer fra Lier ligger på sykehus, etter at en person har blitt skrevet ut fra sykehuset og lagt inn på en kommunal smitteavdeling. 36 personer er satt i karantene.

