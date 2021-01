To nye koronadødsfall

To personer bosatt i Drammen kommune har gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset.

Den ene av dem er en kvinne i 80-årene som bodde ved Fjell bo- og servicesenter. Kvinnen var den 11. beboeren ved sykehjemmet som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

I tillegg har Drammen sykehus informert Drammen kommune om at pasienten som døde ved sykehuset lørdag kveld, var hjemmehørende her i kommunen.

Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Tre av dem har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 185 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er litt høyere enn tallet som ble rapportert i går, og viser at trenden i Drammen har vært svakt stigende den siste tiden.

– Vi har fortsatt ikke full oversikt over hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket. Det får vi i løpet av denne uka og inn mot neste helg. Vi har i et par uker sett en utflating i smittespredningen, men med en liten økning de siste dagene. Forhåpentligvis klarer vi å stabilisere smittetrykket slik at vi ikke får en ny smittebølge. Men vi er spente og usikre på hvordan de kommende dagene blir, og vi deler bekymringen som nasjonale myndigheter uttrykte søndag kveld da nye nasjonale smitteverntiltak ble innført, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under søndagens pressekonferanse la statsminister Erna Solberg fram nye tiltak som skal forhindre en ny smittebølge som følge av at vi var samlet i større selskaper gjennom jule- og nyttårshøytiden. Ett av tiltakene er å begrense all sosial kontakt i enda større grad fremover.

Drammen kommune har en gjeldende lokal forskrift. Flere av tiltakene regjeringen ber kommuner med mye smitte om å vurdere, er allerede tatt inn i denne forskriften.

Det vil være nødvendig å se på forskriften og vurdere hvordan innholdet i den samsvarer med tiltakene som regjeringen nå har lagt fram. Dette blir gjort i løpet av kort tid.

– Jeg forventer at alle innbyggerne i Drammen kommune følger både de nasjonale og de lokale smittevernreglene. Dette er en tøff tid for mange, men nå har vi noen lyspunkter. På onsdag settes de første vaksinedosene, og forhåpentligvis kan vi etter hvert begynne å se fremover mot en tid uten at koronapandemien preger hverdagen vår. Men vi må holde ut en stund til, og den beste måten å forhindre at viruset sprer seg, er å følge reglene og anbefalingene fra lokale og nasjonale myndigheter, sier ordfører Monica Myrvold Berg.