Onsdag 18.mars døde en eldre pasient med påvist koronasmitte på Bærum sykehus. Det er det første dødsfallet i Vestre Viken HF og det sjette dødsfallet totalt i Norge.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding fra Vestre Viken helseforetak.

I tillegg opplyser Vestre Viken at ytterligere to personer har blitt innlagt på sykehuset i Drammen, som gjør at det nå er fem personer som er innlagt på sykehuset med påvist koronasmitte.

Tre ansatte på sykehuset har fått påvist koronasmitte, og det tallet er likt fra gårsdagens oppdatering. Totalt er ni ansatte i Vestre Viken HF smittet og nå 647 satt i karantene.

