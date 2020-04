To nye dødsfall i Drammen

På morgenkvisten opplyste kommunen om at det ikke var noen nye smittede i kommunen, men på dagens pressekonferanse kom ordfører Monica Myrvold Berg med et langt tristere budskap.

– Også i dag har vi fått det triste budskapet om nye dødsfall i Drammen kommune som følge av koronaviruset. I løpet av det siste døgnet er det to personer i vår kommune som har mistet livet. Det er snakk om to eldre personer som har bodd på sykehjem i kommunen, sier Berg.

Ordføreren opplyser om at den ene var en kvinne i 80-årene som bodde på Fredholt bo- og servicesenter, og som hadde underliggende sykdom.

– Den andre personen har vi ikke avklart med de pårørende, så det må vi komme tilbake til. Mine tanker er hos de pårørende som har fått en trist beskjed ved inngangen til påskehøytiden, sier Berg og fortsetter:

– Vi har nå fått ni døde i løpet av to uker, og det berører oss alle. Dette tallet på ni er en del av en statistikk, men det er også våre innbyggere og våre medmennesker i kommunen som vi treffer hver eneste dag. Derfor er dette et tall vi må ta inn over oss og forstå alvoret rundt, forteller hun.

