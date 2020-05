To menn i 40-årene arrestert i politiaksjon

Det er Sør-Øst politidistrikt som melder om politiaksjonen gjennom sin Twitter-konto, der politiet opplyser at de har gjennomført en aksjon mot en adresse i Mjøndalen.

– Politiet i Sør-Øst har ransaket en adresse på stedet (Mjøndalen) og pågrepet to menn i 40 årene. På stedet er det beslaglagt et skytevåpen. Saken blir anmeldt og etterforskes av Drammen politistasjon, skriver politiet på Twitter.

Innsatsleder Asbjørn Løvoll sier til DT at politiet fikk inn et varsel klokken 12.28 som førte til at de valgte å bevæpne seg og gjennomføre aksjonen.

– Innholdet i meldingen var av en slik art at vi måtte bevæpne oss. Vi har full kontroll på situasjonen, ut fra de opplysningene vi har nå, sier han til avisen.

Operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud opplyser at mennene foreløpig er siktet for brudd på våpenloven, og at politiet vil gjennomføre avhør av de to etter hvert.

