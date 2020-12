12 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. I tillegg har to personer, som har vært smittet av koronavirus, gått bort, varsler Drammen kommune i en pressemelding onsdag morgen.

De to personene som har gått bort, har fått påvist koronasmitte i løpet av den siste måneden. Begge dødsfallene som ble meldt sent mandag kveld, regnes som koronarelaterte ettersom de har skjedd innenfor 30 dager etter påvist smitte.

Det er to eldre personer som bodde ved Saniteten bo- og servicesenter og Losjeplassen bo- og servicesenter, som nå har gått bort. I det ene tilfellet ønsker de pårørende at det ikke gis ytterligere informasjon om dødsfallet, mens det foreløpig ikke er endelig avklart med de pårørende om det kan gis ytterligere opplysninger i det andre tilfellet.

Flere smittede på sykehjem

– Jeg sender mine kondolanser til familiene som nå har mistet nære og kjære familiemedlemmer. Med de smittetallene vi har sett i Drammen den siste halvannen måned, har vi vært forberedt på at noen som har blitt smittet, kunne gå bort. Men selv om vi har vært forberedt på dette, er det fortsatt trist når vi må konstatere at viruset har forårsaket enda flere dødsfall, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Av de 12 personene som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er ni av dem relatert til Fjell bo- og servicesenter. Etter at det ble påvist smitte ved sykehjemmet ble det iverksatt et omfattende testregime av både beboere og ansatte. Som følge av denne testingen er det påvist smitte hos ytterligere seks beboere og tre ansatte. Det er nå påvist smitte hos til sammen 15 beboere.

– Det er veldig utfordrende å få smitte inn på sykehjem hvor det mange eldre mennesker med underliggende sykdommer. Heldigvis har vi gode rutiner for å iverksette omfattende testing av både beboerne og de ansatte når vi får smitte inn på sykehjemmene. Dette er viktig for å avdekke smitte så tidlig som mulig og kunne begrense videre smittespredning, sier virksomhetsleder Hilde Arnesen ved Fjell bo- og servicesenter.

Mange isolerte beboere

Sykehjemmet har holdt de pårørende løpende orientert om smitteutviklingen ved sykehjemmet. Samtidig har de vært opptatt av å ivareta beboerne på best mulig måte.

– Vi har mange beboere som er isolerte som følge av smitte. I tillegg har vi andre beboere og 13 ansatte i karantene. Situasjonen er naturlig nok utfordrende, men foreløpig har vi nok kapasitet til å håndtere utbruddet, sier Arnesen.

Hun understreker at sykehjemmet har fulgt kommunens smittevernrutiner under hele pandemien og at både ansatte og ledere har jobbet kontinuerlig med smittevernet, både i teori og praksis. Det er også lagt til rette for at ansatte ikke sitter for tett på hverandre på eksempelvis vaktrommet, og alle har brukt munnbind på jobb.

– I tillegg har vi egen lege som håndterer de smittede både på ukedagene og i helgene. Dette sikrer en faglig forsvarlighet i oppfølgingen av berørte beboere, sier Hilde Arnesen.

Det settes inn tiltak med egne ressurser ved sykehjemmet for å ivareta beboerne som ikke er smittet.

25 døde siden mars

Av de øvrige tre personene som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er to personer nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens den siste har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Siden begynnelsen av mars har 1832 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte, og 25 personer har gått bort etter å ha blitt smittet av viruset.

