I den daglige oppdateringen til mediene bekrefter Drammen kommune at ti nye personer har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

– Fire av dem som nå har fått påvist smitte, har vært på reise i utlandet. Alle fire har sittet i karantene etter hjemkomsten og fram til de ble testet for koronavirus. Tre av dem som nå er smittet, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de siste tre personenes vedkommende har det så langt ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei. Ingen av de ti personene som nå er blitt syke, er lagt inn på sykehuset, opplyser kommunen.

LES OGSÅ: Beboer på Saniteten en av fem nye smittede

Høyeste antallet på én dag

– Det er nå over 100 personer i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Ti personer er det høyeste tallet med smittede som er påvist i Drammen kommunen på én dag, siden koronaviruset første gang ble påvist i Drammen første gangen i starten av mars, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet.

Hun understreker at antallet nye tilfeller per i dag ikke har hatt noen dramatisk økning og at utviklingen er i samsvar med tallene for Norge samlet sett.

– Vi mener at dette tyder på at de nasjonale tiltakene og innbyggernes etterlevelse av disse har effekt. Det er fortsatt viktig for både Drammen og Norge som helhet at vi unngår en ukontrollert økning i antall smittede for å unngå at for mange mennesker blir syke samtidig. Vi må gjøre det vi kan for at ikke antall syke som trenger intensivbehandling ved sykehusene blir større enn det har kapasitet til å behandle, sier Indseth.

Samtidig som antall smittede øker, er det også en del som er i ferd med å bli friske igjen. Det er så langt totalt 19 personer i Drammen kommune som er friskmeldt etter å ha vært smittet av viruset.

LES OGSÅ: Holmsbustuene må stenge dørene, etter at koronaen tømte gatene