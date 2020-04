I sin daglige oppdatering til pressen melder Drammen kommune om at det er ti nye smittede personer siste døgn i Drammen. Av dem jobber sju innen helsesektoren, og fem av dem igjen jobber enten på Saniteten eller Fredholt i Drammen.

– Alle de fem som jobber ved Saniteten og Fredholt, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de to som jobber i helsesektoren utenfor Drammen kommune, er det foreløpig ikke klarlagt en sikker smittevei. Det er i løpet av det siste døgnet ikke påvist koronasmitte hos noen av beboerne ved disse to institusjonene, opplyser kommunen.

– Litt høyere nivå på antall positive prøver siste uke

Det jobbes nå med å få en fullstendig oversikt over nærkontakter og om og eventuelt hvor mange som må i karantene som følge av dagens positive prøver, og kommunen opplyser om at de kommer tilbake til det eksakte antallet under ettermiddagens orientering klokken 15.00.

– Helgens tall viser at det kan være store svingninger i antall positive prøver pr. dag. På lørdag meldte vi om 13 nye koronasmittede personer i Drammen kommune, mens tallet var nede i én på søndag. Og i dag er vi altså oppe i ti igjen. Dette viser at man må være varsom med å tolke en utvikling ut fra enkeltresultater, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at vi må se utviklingen over tid, og for Drammens del har det ikke vært noen eksplosjon i antall smittede, men derimot en jevn utvikling.

– Vi har riktignok sett et litt høyere nivå på antall positive prøver den siste uka, men det har vært naturlig ettersom det er en del nærkontakter som er testet og har fått påvist smitten. Men selv om vi ikke har sett noen eksplosiv vekst i positive prøver, må vi regne med at det kan være en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen, ettersom det er mange grupper hvor det kan forekomme smitte, som ikke testes for koronavirus. Nettopp derfor er det viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier John David Johannessen.

Det er nå registrert totalt 142 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

