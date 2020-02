Den 71 år gamle kvinnen fikk en blanding av legemidler som ellers brukes til å behandle influensa og hiv, ifølge Thailands helsedepartement.

Etter 48 timer testet kvinnen negativt på det nye coronaviruset, og hun gikk fra å være helt utslitt til å kunne sitte oppreist i sykesenga, ifølge myndighetene.

Thailand har til nå hatt 19 bekreftede tilfeller av viruset, som etter Japan er det nest høyeste antall tilfeller utenfor Kina.

Medisinen var en blanding av influensamedisinen oseltamivir og de antivirale midlene lopinavir og ritonavir, opplyser helsedepartementet, som nå venter på prøveresultater som skal bevise funnene.

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, sier til NRK at det ikke var unaturlig å prøve en slik behandling for det nye coronaviruset.

– Men man har fått effekt på en pasient, og det kan ta år på år før dette blir et medikament som eventuelt kan kunne brukes, sier han.

Han forteller at det lenge har vært snakk om at hiv-medisiner reduserer virusets evne til å formere seg. Professoren presiserer at det kan ta årevis før dette blir en kur som kan brukes på mange, siden hiv-medisinen er godkjent til bruk på et annet virus enn coronaviruset.

Nesten 14.500 mennesker har nå fått påvist smitte i Kina siden viruset først ble oppdaget i millionbyen Wuhan i desember, ifølge offisielle tall. 304 mennesker har mistet livet.