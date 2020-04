Fra og med tirsdag kan app-brukere i Drammen få en sms dersom de har vært utsatt for smitte.

– Vi er veldig glade for at disse kommunene setter av tid til å hjelpe oss med å se hvordan appen virker. De skal blant annet bistå i å se hvor treffsikker den er, om den varsler om de riktige nærkontaktene og hvordan varsel til personer som har vært utsatt for risiko, skal se ut på SMS, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Drammen, Tromsø og Trondheim er valgt ut fordi kommunestørrelsen egner seg for utprøvinger. De har ikke så mange koronatilfeller at det blir for mye arbeid å kvalitetssikre listen over nærkontakter, samtidig er det nok smittetilfeller til at appen kan oppdage nærkontakter. Flere kommuner vil etter hvert bli koblet inn for å utvide testområdene ytterligere.

Et av formålene med appen er at helsemyndighetene raskt og automatisk kan varsle personer som kan ha vært utsatt for smitte fra koronavirus, i tillegg til at appen kan gi data om hvordan befolkningen beveger seg. Den vil også gjøre det lettere å vurdere hvordan smitteverntiltakene virker.

Meningen er at slike varsler skal automatiseres i løpet av mai., etter at erfaringene med varsling er gjennomgått og forbedringer gjennomført.