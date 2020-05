– Hvis man som familie skal på telttur for første gang, ville jeg først og fremst slått opp teltet i hagen før turen – både for å bli kjent med hvordan man slår opp teltet så man slipper frustrasjon i skogen, og for å se hvordan barna reagerer på å sove i telt, sier Åshild Woie som er fagsjef for aktivitet barn ved DNT Drammen.

Woie anbefaler også førstegangsteltere å ikke reise veldig langt de første gangene – for eksempel kan man kjøre til en parkeringsplass, gå 200 meter inn i skogen og slå opp teltet der.

– Da har man retrettmulighet hvis noe skulle skjære seg.

Mykt underlag og le

Ifølge Woie er det også lurt å slå opp teltet på et sted med mykt og jevnt underlag – altså ikke på et sted med mye steiner eller kvister, i tillegg til at det burde stå i le dersom det blåser.

– Og så burde man sette teltet slik at ikke sola kommer rett på neste morgen – da kan det bli veldig varmt inni der, spesielt på sommeren.

Ekstra ulltøy og pledd

På den annen side erfarer Woie at det er viktig å ha med seg nok klær, da det fort kan bli kaldt på kvelden og natta selv om det er sol og varmt på dagen.

– Man blir fort lurt av at det er sol og fint vær om dagen. Nå på våren kan det fort gå ned i ganske lave temperaturer på natta, og på sommeren kan det også bli kaldt. Da er det kjekt å ha med seg ulltøy og ekstra pledd.

Vann og allemannsrett

– Har du noen tips til hvor i man kan dra på førstegangstelttur med familien i drammensområdet?

– Ja, det er flere steder man kan dra – gjerne i nærheten av et vann så man har det tilgjengelig hvis man skal koke mat eller kaffe.

Åshild Woie ute på tur med sønnen sin. Foto: Privat

Blant forslagene til Woie er Årbogen, Hinnsjø og Lauvtjern ved Hokksund og Garsjø i Lier.

– Alle disse er fine steder. Men så er det jo disse allemannsrettene man må tenke på i forhold til telting – blant annet avstand til hyttene i nærområdet og hvor lenge man kan være på én plass om gangen. Så det er viktig å sjekke det før man bestemmer seg for hvor man skal slå opp teltet.

– Hva burde man absolutt ha med seg i sekken?

– Det kommer an på alderen på barna, men dorull og noe å ha søppel i er det absolutt lurt å ha med seg. Hodelykt og bok er også lurt, så kan man lese litt på senga for barna. Også en kniv og førstehjelpsutstyr. Det er alltid noe man glemmer, så da får man improvisere litt. Ellers burde man legge frem det man skal ta med seg og bruke god tid på å pakke.

– Man må ikke gjøre alt med én gang

Woie anbefaler at førstegangsteltere tenker enkelt rundt mat.

– Man må ikke gjøre alt med én gang. Det er viktig at man tar med seg god mat og drikke så man kan kose seg på tur, men man trenger ikke å kjøre på med egg, bacon og pannekaker på stormkjøkkenet første gangen, sier Woie som legger til at man like gjerne kan ta med seg ferdiglaget niste eller til og med Rett i koppen.

– Bruk naturen til å aktivisere barna

Woie har selv erfart at barn som regel leker fint sammen ute på tur. De kan leke i trærne, leke gjemsel eller ta med seg bøtte og spade til vannet og grave etter skjell og steiner.

– La barna bestemme tempo, er midt råd. Se på naturen sammen, fortell om naturen underveis og bruk naturen til å aktivisere barna. Er de gamle nok kan de spikke pinne eller lage figurer av tre med kniven – så lenge barna er under oppsyn.

Bålforbud eller ikke?

Dersom man ønsker å tenne bål, presiserer Woie at det er bålforbud mellom 15. april og 15. september, men at man likevel kan tenne bål hvis det anses som forsvarlig.

– Her skal man skal være veldig varsom – det blir fort bålbrann. Hvis det er forhold til å brenne bål må man passe på at det er ordentlig slukket når man går, slik at det ikke ligger og ulmer. På enkelte steder er det opparbeidet bålplass, men det er ikke dermed selvsagt at det er tillatt å tenne bål der. Man må rett og slett se an – er det for tørt ute burde man ikke tenne bål selv om det er veldig hyggelig, men heller bruke stormkjøkken.