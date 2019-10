Etter at hun gikk ut som russ på Drammen VGS i vår, har Rose jobbet som pleiemedarbeider på Drammen helsehus, og hun skulle rett videre på jobb etter kommunestyremøtet.

Åtte måneder etter at Grønn Ungdom-politikeren frontet det som skulle bli en serie skolestreiker i Drammen inspirert av Greta Thunberg, kunne Rose Jahanfarah (19) tjuvprøve talerstolen i kommunestyresalen i Drammen rådhus for første gang - etter å ha blitt valgt inn som yngste medlem i både kommunestyret og formannskapet for de neste fire årene.

Det første møtet inneholdt riktignok ikke mer enn selve konstitueringen, og de politiske debattene var for en gangs skyld byttet ut med høytidspregede, men humørfylte samstemt-erklæringer fra de mer rutinerte politikerne i den 57 representanter tunge forsamlingen. Det var ingen overraskelser, etter at valgnemnda hadde landet enighet om avtalevalg samme morgen.

Rose Jahanfarah (19, MDG) er yngst, men hun har flere unge bystyrekolleger som Rutkay Sabri (22), Victoria Øverland (21) og Elisabeth Vanadis Sund (20), alle tre Ap.

Stiller forberedt

Kanskje er det ikke så rart den ferske kommunestyrerepresentanten går til sitt nye verv med akkurat passe mengde ydmykhet og forventning:

- Jeg gleder meg sykt mye! Samtidig er det klart det virker skummelt å bli kastet rett inn i det aller innerste, formannskapet, sånn med en gang. Hva jeg sier til meg selv? Dette klarer du!, sier jeg, ler Rose.

Hun røper at en del av grunnen til at hun er såpass rolig, er vissheten om at partifelle og varaordfører Ståle Sørensen vil være en god veileder inn i politikkens maktsentra.

- Jeg har jo egentlig ikke såå stor anelse om hva de gjør i formannskapet! Men jeg har alltid forberedt meg godt, og det vil jeg fortsette med. Jeg er allerede advart mot tusen sider om skatt og sånt, men jeg liker å jobbe bra i forkant og er ikke redd for å spørre litt rundt om man ikke har fått med seg alt sammen på forhånd - jeg må bare finne en som mener det samme, da, sier Rose og bedyrer at det går fint å være uenige internt i MDG.

Hvem er ditt politiske forbilde?

- Ståle! Herregud, hundre prosent. Fordi han snakker ikke, med mindre han har noe vel gjennomtenkt og researchet å melde. Joda, han er kjent for å være en grumpy old man, men måten han går frem på, er det jeg har savnet fra mange andre politikere: At de har bakgrunnssjekket det de sier. Dessuten er jeg imponert over at han fortsatt står støtt, til tross for all hetsen han får. Også er han faktisk ikke sta. Har du fakta og gode nok argumenter, er han modig nok til å gi seg, sier Jahanfarah.

Det kan jo også gå nokså hett for seg i politikken, og du trakk fram nedlatenhet overfor unge i et intervju med Dagsavisen Fremtiden i sommer. I ukene fram mot dette møtet har det for eksempel vært tidvis harde fronter mellom flere sterke profiler, også Ståle Sørensen, som i diskusjonen i går om bybrua. Hva tenker du om å bli en del av det klimaet?

- Det er egentlig litt det jeg forventer av politikk: Store folk med store meninger. Jeg har fulgt det fra sidelinja, men vet jo også fra valgkampen hvordan folk er utenfor politikken. De jeg har møtt, er voksne nok til å se hvor grensa går.

Og det må sies at jeg også blir inspirert av at folk går intenst inn i saker de brenner for - og går langt for å få gjennomslag, sier Rose.

En annen side er den Silje Marie Breivik, som har sittet i bystyret for MDG denne perioden, sto her på talerstolen og tok et oppgjør med i vår. Hun ble demotivert av politikere hun mente var for feige til å ta upopulære valg, og var lei av omkamper. Hvordan takler du skuffelse over tilbakeslag?

- Jeg kommer rett fra videregående, for å si det sånn! Det er vel kanskje ikke helt på samme måte, men jeg finner mye motivasjon i å ta opp en sak og kjempe det jeg kan for den. For meg er nok det det viktigste, sier Rose og avslutter med et stort glis:

- Heldigvis er vi i posisjon nå, og ideene mine er gode!

HUN STO BAK DRAMMENS FØRSTE SKOLESTREIK: - Dette blir enda større enn forventa