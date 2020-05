– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløs, sier partileder Audun Lysbakken.

Han mener regjeringen kaster bort en mulighet til å innføre en kraftig grønn omstilling.

– En kraftig grønn krisepakke kunne gitt nye muligheter for industri og næringsliv, som i dag er avhengig av olje. I stedet får vi et tynt strøk med grønnmaling over et grått budsjett, sier han.

Les også: Erna om den nye tiltakspakken: – Et skritt på veien

MDG: Lommerusk til grønn tiltakspakke

Regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling beskrives som lommerusk av MDG. Partiet mener pakken gjør Norge mer oljeavhengig.

– Dette er et mageplask. Erna Solberg lovte oss en grønn tiltakspakke for klima, men det som kom var bare lommerusk. Det er som å love femretters middag og så servere en skål kald havregrøt, sier partileder Une Bastholm.

Hun ønsker en større industrisatsing på havvind, karbonfangst og utslippsfrie skip.

– Hvis du ser på alle de fire krisepakkene regjeringen har levert til nå, så går 1 prosent av pengene til grønne tiltak, mens 30 prosent av pengene går til å styrke det grå – oljenæringen, luftfart, fjerne CO2-avgift og gjøre det billigere å forurense, sier hun.

Frp: – Dette holder ikke

Regjeringens pakke for å løfte landet ut av koronakrisen holder ikke mål, mener Fremskrittspartiet.

– Det er ikke satt av én krone til vei, men over 450 millioner kroner til integrering som allerede har et budsjett på 9,8 milliarder kroner. Satsingen på maritim næring er et mageplask, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Hun viser til at regjeringen har varslet 684 millioner kroner til maritim næring over fire år.

Sylvi Listhaug. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Dette holder bare ikke. Norge er en havnasjon, og Frp har til hensikt at vi skal fortsette å være det. Pakken til den maritime næringen har blitt slaktet av bransjen. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt. Hver arbeidsplass på verft genererer 5,4 øvrige arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun savner satsing på veibygging og vedlikehold.

– På vei er det ingenting. Frp mener det bør lukte asfalt og bygges vei, slik at norske entreprenører kan holde hjulene i gang. Vi skal sikre penger til prosjekter som vil bedre veistandarden, og som bygges uten bompenger, sier Listhaug



Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken

Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai:

* Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner)

* Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner)

* Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år)

* Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner)

* Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner)

* Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner)

* Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner)

* Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner)

* Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)

* Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

* Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

* Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august.