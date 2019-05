Det var en matt stemning over bystyresalen etter en lang og intens behandling av noe så prosaisk som kommunens årsmelding. Det skyldtes at Frp flyttet sitt varslede forslag om å vrake Buskerudbypakka inn i denne posten, i håp om at det skulle være vanskeligere å avslå det der. Med støtte fra kommuneadvokaten gjorde Høyre det likevel.

Men Rune Kjeldsen (SV) hadde mer på hjertet, og da han omsider fikk legge fram sin og Sadi Emecis interpellasjon om fastsetting av husleie i kommunale boliger i revidert budsjett for 2019, kunne det virke som en sak der ordfører Tore O. Hansen lett ville få medhold til sitt formelbaserte motforslag: "Forslaget avvises. Realitetene i saken vil tas opp i forbindelse med etablering av ny kommune".

- Uverdig

Da Linda Jakobsen ordet steg temperaturen flere hakk. Venstrepolitikeren møter ikke fast i bystyret, men ettersom både Ida Marie Brown og Yousuf Gilani (begge uavh.) hadde forfall, var hun der, rede til å gi sin fulle støtte til Kjeldsens forslag.

- Jeg håper dere orker litt til - for denne saken er så viktig! åpnet hun, og fortsatte med en beskrivelse av hvordan det kan oppleves å måtte brette ut livet og alt man står i i detalj for Nav, om igjen og om igjen hver annen eller tredje måned, for å få supplerende sosialstønad.

- For de som skal bo i en kommunal bolig midlertidig er gjengs leie helt greit. Men noen gjør ikke det - de skal bo der kanskje livet ut - og for mange av dem er det de pårørende som må ta jobben å finne finansieringen de ikke lenger har selv. Dette er uverdig, sa Jakobsen.

Gjengs leie har vært lagt til grunn som prinsipp for å fastsette husleie i kommunale boliger i Drammen siden tidlig 2000-tall. Prinsippet om gjengs leie alene sier ikke noe om hva kommunen gjør for å hjelpe folk i en vanskelig økonomisk i situasjon, men om hvilke virkemidler som brukes.

"De som tenger kommunale boliger, er en svært uensartet gruppe. Noen har en langt vanskeligere økonomisk situasjon enn andre", het det i SV-forslaget, som munnet ut i følgende forslag:

"Imidlertid har de statlige ordningene for bostøtte blitt redusert de siste årene. Også uførereformen har påvirket den økonomiske situasjonen til mange som bor i Drammens kommunale leiligheter. Bystyret ber rådmannen om å legge frem en sak med en vurdering av dagens praksis for fastsetting av husleie for de kommunale boligene sett i lys av disse endringene, ved revidering av budsjettet."

Det ble understreket at konsekvensene av endringene i statlig bostøtte og uføretrygdreformen må ses på, og om dagens støtteordninger kompenserer for utviklingen av gjengs leie, for å kartlegge hvilke virkemidler kommunen bør bruke for å fange opp ulike beboergruppers behov best mulig.

- Eksistensminimum

Etterpå var forslagstillerne svært fornøyd med gjennomslaget.

- Den jeg kjenner best som dette rammer, bor i Nedre Eiker og har uføretrygd og noe i tillegg etter å ha mistet en far. Med økt husleie og strøm og internett på toppen, er det ikke mer igjen. For folk med AAP, kan man ikke gjøre stort annet enn å eksistere rett og slett, beskrev han.

Jakobsen kjente også til flere skjebner.

- Både privat og også gjennom at jeg jobber i kommunen har jeg sett hva det innebærer å søke supplerende sosialhjelp, som er laget for å avhjelpe en kort periode. Har du en varig funksjonshemming eller rusproblematikk, må pårørende trå til. Men de skal kunne klare å leve selvstendig på det de har fått tildelt. Vi må kunne skille gruppene med korte og lange behov, utdypet hun.

Ifølge årsmeldingen fra Drammen kommune var det 344 som i 2018 mottok denne formen for sosialhjelp, og vedtaket åpner for å finne ut mer om det ligger en sammenheng med gjengs leie for disse.

Kan koste mer

Bysyret vedtok også å åpne for å finne mer penger til drift av kommunale boliger i Drammen.

En stor del av dagens leieinntekter går til å drifte, vedlikeholde og rehabilitere Drammens kommunale boliger. Reduseres disse inntektene, må det enten bevilges mer penger til Drammen Eiendom over bykassen, eller så må ambisjonsnivået for vedlikehold og rehabilitering av de kommunale boligene reduseres.

Saken må derfor også inkludere konsekvenser for drift, vedlikehold og rehabilitering av kommunale boliger ved eventuelle endringer i prinsippet om gjengs leie, heter det i vedtaket fra bystyrets flertall.