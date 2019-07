På halvannen sesong for Oslo-klubben har spissen banket inn 30 mål på 52 kamper. Før det scoret han regelmessig for Bærum og Lyn i henholdsvis PostNord-ligaen og Oddsen-ligaen, melder Strømsgodset på sine sider.

- Moses er en veldig spennende spisstype som vi har fulgt i lengre tid. Han har gradvis tatt nye nivåer og nå er han klar for å ta det neste steget hos oss. Det var tøff konkurranse om Moses og vi er veldig glad for at han har valgt å komme til oss, sier sportssjef Jostein Flo.

Mawa signerte i dag en langtidskontrakt for Strømsgodset og er klar for å spille hjemmekamp mot Bøde/Glimt mandag 5. august.