Støtter lokal byggenæring i Intercity-utbyggingen

Den Hokksund-baserte entreprenøren RVS AS vant kontrakten om støyskjerming etter en anbudsrunde med fire andre selskaper, og har nå inngått sin andre avtale med Bane Nor om støyskjerming i Drammen.

– Dette er andre gang vi signerer kontrakt om støytiltak med RVS. Denne gangen gjelder kontrakten støytiltak på blokkene i Bjerks gate 2 og Grønland 39, sier leder for Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Stormo til Bane Nors hjemmesider.

– Viktig å ta vare på lokale entreprenører

Daglig leder Preben Holter Ellingsen i RVS AS legger ikke skjul på at kontrakten kommer i en tid der hans selskap trenger det som mest, knappe året etter at de signerte den første avtalen med Bane Nor om et lignende prosjekt.

– Jeg har registrert lite klager, og merker at RVS er vant til å håndtere naboer. De tilpasser situasjonene i møte med ulike mennesker, og det er viktig for oss, sier prosjektsjefen om samarbeidet med Hokksund-selskapet.

Stormo er i det hele tatt opptatt av å hjelpe det lokale næringslivet så mye som mulig.

– Når vi skal bygge så omfattende gjennom en by, og med koronautfordringene vi alle står i, er det ekstra viktig at det også drypper på noen lokale bedrifter. Det er viktig å ta vare på lokale entreprenører, sier Stormo.

Lyser ut ny kontrakt til 20 millioner

Prosjektsjefen forteller at en ny konkurranse som går på støytiltak ble lyst ut denne måneden, spesielt med tanke på lokale entreprenører.

Den nye kontrakten omfatter støytiltak på 18 firemannsboliger, der seks av dem skal få ny fasade mot sporene og 12 leiligheter får støyisolerte tak innvendig. Dette er i Gulskogen-området, med en anslått kontraktsverdi på rundt 20 millioner kroner.

– Utbyggingsprosjektet har valgt en litt spesiell løsning i den nye kontrakten som lyses ut for støytiltak på de nevnte 18 firemannsboligene. En utfordring her er at eierne av leilighetene må flytte ut mens arbeidene pågår. Dette er nå tenkt løst ved at en leilighet er kjøpt inn til disposisjon av de som bor i de aktuelle leilighetene mens det gjøres støytiltak, sier Stormo og fortsetter:

– Vi vil sørge for at de får møblene sine over i «vente-leiligheten», slik at det blir minst mulig belastning for de som eier leilighetene mens byggearbeidet pågår, sier prosjektsjefen.

