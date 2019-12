– For oss som forbinder jula med kos og hygge - er førjulstiden ekstra koselig. Høytider forsterker gjerne følelsene vi sitter med - og tilsvarende føles det ekstra ille for alle som sliter. Når alle skal være glade og kjøpepresset bare øker er det også veldig vanskelig å være fattig, forteller Helen Bjørnøy, som er daglig leder for Kirkens Bymisjon i Drammen. Hun bekrefter at pågangen har vært stor i førjulstiden, både for å være med på sosiale aktiviteter ved Aktivitetskafeen og på Møtestedet - og med tanke på søknader om gavekort.

Totalt 297 familier med barn under 18 år, fikk innvilget gavekort fra Kirkens Bymisjon i Drammen i år. Gavekortene varierer fra 500 kroner til 3.000, avhengig av familienes størrelse. I tillegg får de med seg gaver til barna - og det fikk også flere av familiene som fikk avslag på gavekort med seg.

De dårligst stilte

– For å sikre at vi får delt ut til dem som trenger det aller mest, ber vi folk sende inn søknad med en egen begrunnelse samt dokumentasjon på den økonomiske situasjonen - oftest fra Nav. Vi fikk inn omtrent 50 flere søknader i år enn tidligere år. Dessverre måtte vi avslå søknadene fra 25 familier, fordi noen var enda dårligere stilt enn dem. Vi har jo ikke mer å dele ut enn det vi har, men på denne måten får i hvert fall mange flere barn oppleve en hyggelig jul med god mat og gaver. Håpet er å forebygge noe av det utenforskapet barn i fattige familier så ofte kjenner på, sier Jan Egil Hovland, rådgiver i Bymisjonen.

Han forteller at det også har vært svært stor pågang til juleavslutningene de arrangerer for gjester ved forskjellige tiltak. For eksempel hadde 80 av de besøkende ved Aktivitetskafeen meldt seg på julebordet som Kokkelauget sørger for hver jul. Julemåltidet som Kiwi bidrar med til brukerne av stamplassen Møtestedet ble også godt besøkt.

– Det er viktig for oss å legge til rette for gode møtepunkter for folk nå oppunder jul, men vi jobber jo uansett med disse tiltakene hele året. Vi skal være der i januar også vi, forsikrer Hovland.

Mange som lider

Som Dagsavisen skrev fredag har Ronny Johnsen, som driver Rett Fram opplevelser, aldri før opplevd at så mange barnefamilier har ønsket å feire jul hos dem, på grunn av at de ikke har råd til å lage jul selv. Her lager de i stand totalt 15 julaftener, med mat og gaver, for totalt 210 små og store i dagene fram til 24. desember. I år måtte de imidlertid si nei til hele 88 familier, det vil si nærmere 240 mennesker.

– Drammen er jo en by med stor barnefattigdom, men det er selvsagt veldig mange andre i verden som lider også - i krig og nød. Vi har også et ansvar for å ta imot folk med ulik bakgrunn, møte dem og gi alle en sjanse. Ønsket hadde jo vært at det ikke var behov for alle disse tiltakene. At alle fikk den hjelpen de behøvde, for å kunne leve et meningsfylt liv og klare seg selv. Det er virkelig stort når vi klarer å hjelpe noen på beina - som er gitt opp av samfunnet for øvrig. Men det kommer jo alltid nye til. Nå har jeg jobbet her i ti år, og det ser ikke ut til at jeg blir arbeidsledig med det første. Heller tvert imot. Om vi ønsker et varmere og hyggeligere samfunn må vi alle bidra til å inkludere mennesker, uansett bakgrunn, historie og nasjonalitet, konstaterer Hovland.

Like mange i fjor

Også hos Frelsesarmeen får de veldig ange henvendelser før jul. Leder for omsorgssenteret Lill-Torunn Løwe er enig i at behovet har økt i senere år, men antallet som har søkt om julehjelp i form av gavekort er i hvert fall ikke større i år enn i fjor.

– Både i 2018 og i 2019 har cirka 400 familier søkt om hjelp fra oss. Vi vet jo at behovet er stort i Drammen, men heldigvis er det også flere organisasjoner som bidrar. Likevel har jeg merket at flere har møtt opp til utdeling av mat i løpet av høsten, forteller Løwe, som kommer rett fra dagens utdeling av gavekort og pakker til barna, når Dagsavisen Fremtiden tar kontakt.

Hun sier at de fleste ønsker seg gavekort, så de kan handle inn det de trenger av julemat selv, mens noen heller vil ha en ferdigpakket pose med det som hører julen til. Når det gjelder gavene til barna, er disse samlet inn i samarbeid med den årlige gaveinnsamlingen « God jul lille venn». Her donerer mange ferdig innpakkede gaver, men for at gaven skal komme fra mamma og/eller pappa åpnes alle gavene. Slik vet foreldrene hva pakkene inneholder - og de kan pakke dem inn igjen til barna selv.

– I tillegg til å hjelpe familiene med å kunne feire jul hjemme, donerer vi også bort ullsokker og annet ulltøy - og noen får klær. Også arrangerer vi julegudstjeneste - og julekonsert blir det både denne helgen og neste. Etter jul blir det juletrefest, forteller Løwe.

For alle som ønsker å bidra, til å bedre julen for noen som sliter, finnes det informasjon og lenker på hjelpeorganisajonenes hjemmesider. Det vil si: Rett Fram Opplevelser, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.