Starter opp igjen med natteravner etter voldshendelser: – Det er våre barn og vårt ansvar

Hvem: Siw Ailin Hagel (43).

Hva: Koordinator for natteravnene på Åskollen og Marienlyst.

Hvorfor: Natteravnene på Åskollen starter opp igjen etter flere hendelser i området.

Kan du fortelle litt om hvorfor Åskollen nå trenger natteravner?

– Det har vært noen hendelser som ikke er så heldige. Blant annet ble det oppdaget arrangerte slåsskamper ved ballbingen på skolen. Unge fra barneskolealder og oppover stod i ring og heiet på to i midten som slåss både med og uten boksehansker. Det har blitt tatt på alvor, kan man trygt si.

Har det vært andre lignende hendelser i det siste?

– Ja, jeg vet om en hendelse til hvor ungdommer hadde truet yngre barn til å gi fra seg det de hadde. Denne hendelsen dro i gang en debatt på Facebook, og siden har jeg lagt fokus på å dra i gang natteravnene igjen. Og så er det er flere steder på Åskollen hvor det er populært for ungdom å samles, og da kan jo ting skje – her om dagen var vi ute og gikk tur og ved Sota møtte vi på et tyvetalls ungdom som hadde fest. Vi så at det la en gutt på bakken der, så vi gikk bort for å sjekke. Han var 16 år, hadde kastet opp, han var redd og klarte ikke å stå på beina. Det gikk bra med ham, men det er veldig ille og trist at slikt skjer, så da må vi begynne å følge opp der også.

Er det mange som har meldt seg som natteravn?

– Ja, det gikk fort fra 0 til 100 fra da dette kom på banen sist søndag og mandag. Jeg har opprettet en gruppe på Facebook, og den har nå 150-160 medlemmer – folk må trå til for at vi skal få det til! Nå er det heldigvis mange som har meldt seg, så vi skal ut og gå natteravn på Åskollen og Marienlyst fredag og lørdag. Jo flere som går, jo bedre. Jeg har selv tre barn, så man blir jo betenkt og redd for sine egne når slikt skjer. Jeg tenker at vi som foreldre må delta selv for å stanse utviklingen. Det er våre barn og vårt ansvar.

Hvordan organiserer du natteravn-vandringer?

– Da legger jeg ut et arrangement hvor de som vil kan melde seg på. Hvis noen vet at det er et arrangement i nær fremtid, går det an å planlegge vandring ut ifra det. Så møtes vi for å ta en briefing, og avhengig av hvor mange vi er deler vi oss enten opp, eller så går vi sammen. Det er sosialt og hyggelig, og vi blir oftest møtt på en positiv måte. Vi er der for at man skal føle seg trygge og for å bistå hvis det trengs – ikke som lovens lange arm.

Hva skjer hvis dere møter på for eksempel noen som slåss?

– Da går vi frem og prøver å prate med dem. Hvis det er snakk om ungdom vil de gjerne trekke seg unna når de ser oss, men hvis vi ikke kan hjelpe situasjonen tar vi direkte kontakt med politiet, og vi melder fra til dem uansett. Natteravner skal ikke gå i mellom eller utsettes for fysiske hendelser.

Hvorfor tror du disse hendelsene har oppstått nå nylig?

– Jeg vet ikke hvorfor det skjer, men hvis jeg skal synse så har koronaviruset gjort ungdommen rastløs, og i kjedsomhet kan sosiale medier ha vært et bistandsmiddel til å dra i gang hendelser som denne arrangerte slåsskampen. Det virket som de planla å møtes for å utfordre hverandre. Siden vi ikke har noen ungdomsskole på Åskollen går hvert annet kull på Galterud- og Marienlyst skole. Slik blir man kjent med forskjellige mennesker – så kanskje man bare skal hevde seg eller har man bare funnet nye hobbyer å praktisere? Å blande miljøer er bare fint, men ungdommen må kunne te seg.

Mener du en ungdomsskole på Åskollen kunne påvirket situasjonen?

– Nei, nå jobbes det jo veldig hardt for å få en ungdomsskole midt i smørøyet – ved siden av både barneskole og barnehage. Utviklingen som har vært nå har jo ikke vært så heldig, og bør tas med i beregningen når det kommer til plassering. Jeg skulle gjerne sett at ungdomsskolen kunne ha blitt plassert litt annerledes, slik at det ikke blir et sted hvor ungdom henger rett ved barna. Så min personlige mening er at det burde være et avstandsskille mellom skolene. Det er viktig å få en ungdomsskole på Åskollen, men det skal ikke gå utover miljøet.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har begynt å lese en bok som heter «Eksplosive barn». Jeg jobber med barn som har diagnoser som ADHD, så dette er en bok som fenger meg veldig.

Hva gjør deg lykkelig?

– Barna mine.

Hva savner du mest for tida?

– Gode rutiner med jobb og skole.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Danser eller spiser god mat.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke alltid klarer å snu en dårlig dag.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Mot at Trump blir gjenvalgt som president.

Er det noe du angrer på?

– Ja.

Hvem ville du vært isolert med?

– Familien min.