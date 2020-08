Haugesund tapte mot Strømsgodset: – Det er sånn en barnehage gjør

Strømsgodset gikk til pause med en fortjent ledelse mot et Haugesund-lag som var mer opptatt av å klage på dommeren og hverandre i første omgang. Iallfall ifølge Grindheim, som tok et oppgjør med lagkameratene i sitt pauseintervju med Eurosport.

– Vi er mer opptatt av å gå og kjefte på hverandre og skylde på hverandre. Vi må gjøre ett eller annet i garderoben. Maken til syting er det lenge siden jeg har hørt. Det er sånn en barnehage gjør og det gidder jeg ikke å høre på, sa Grindheim.

Men det ville seg ikke for Haugesund etter pausepraten heller, selv om laget utlignet til 2-2 på overtid etter at Mikkel Maigaard først hadde doblet gjestenes ledelse.

For rett etter at Haugesund trodde de hadde sikret poeng scoret Lars-Jørgen Salvesen endelig og sikret 3-2-seier for Strømsgodset.

Med seieren rykker Godset fra søndagens motstander på tabellen og står med 18 poeng, tre flere enn Haugesund som blir stående med sine 15.

Flott lagmål

Åpningsmålet til Strømsgodset var av det pene slaget.

Mikkel Maigaard slo flott gjennom Moses Mawa på kanten, som dro seg fint fri fra sin oppasser og spilte inn til Hove på blank kasse. I motsetning til Raheem Sterling i lørdagens mesterligakamp hadde ikke Hove noen problemer med å sette ballen i det åpne målet.

Strømsgodset fortsatte å føre kampen og kunne doblet ledelsen før pause, der Grindheim uttrykte sin frustrasjon over sytingen fra egne lagkamerater.

Det var ikke særlig finspill å spore fra noen av lagene rett etter pause, men med ti minutter igjen av kampen eksploderte den.

To overtidsmål

For kampen skulle avgjøres ved to anledninger mot slutten, der lagene svarte direkte på hvert sitt mål imot.

Først var det Haugesund som scoret rett etter at Strømsgodset hadde doblet ledelsen i det 80. minutt. Alexander Ammitzbøll raget høyest på en corner fra Kristoffer Velde og ga ny spenning i kampen.

Det ble også veldig spennende til slutt, der Strømsgodset tok siste stikk, minuttet etter at hjemmelaget fikk 2-2 med et selvmål av Lars Vilsvik.

Salvesen, som hadde brent gode sjanser tidligere i kampen, fikk endelig uttelling da han omgjorde et flott innlegg fra Maigaard til mål og stanget inn 3-2.