Håndball: ØIF Arendal slo Drammen igjen – én seier unna finaleplass

To strake seirer betyr at ØIF kan avgjøre duellen i Drammen fredag. En sammenlagtvinner blir kåret etter prinsippet om best av fem kamper.

Mandag fulgte lagene hverandre tett i starten, men ØIF Arendal rykket på stillingen 8-7. Vertene tok med seg 20-15 inn i garderoben.

Drammen reduserte luken utover i andre omgang, og Kristian Kjellings menn var ett mål bak med vel sju minutter igjen.

DHF tapte den første kampen 29-34 i egen hall.

Elverum tok i helgen første stikk i sluttspillserien med Nærbø. Tirsdag møtes lagene på nytt på Jæren.

