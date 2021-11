Turtips: To topper og to setre

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur rundt to av Slettåsene og to av setrene på Vestskauen.

Hvor: Langs stier og traktorveier på østsiden av Vestskauen, i tidligere Sande kommune.

Lengde: Snaue 9 km.

Høydeforskjell: Ca. 200 meter.

Utgangspunktet for denne turen er Fjellskar, og dit kommer du ved å ta av fra Gamle Sørlandske ved Heimdal. Deretter litt til høyre bort Gallebergveien før du nokså kjapt tar til venstre opp Fjellskarveien. Etter at du har passert en del boliger, kommer en betalingsbom der du kan vippse 50 kroner for å kjøre videre opp til selve Fjellskar. Fra parkeringsplassen følger du skogsbilveien som går mot Kopstadsetra og utsiktstårnet på Ryggetang-Slettås. Veien er låst med bom, så her er det bare å ta beina fatt.

Godt skilta ved Fjellskar på Vestskauen. (Tom Helgesen)

Det stiger jevnt og trutt oppover, og traseen er merka (med rødmaling) eller skilta hele veien.

Fra idylliske Kopstadsetra går traktorveien mer og mer over til sti. Oppe mot toppen av Ryggetang-Slettås (531 moh) dukker plutselig det imponerende utsiktstårnet opp. Utsikten hadde ikke vært rare greiene uten tårnet som får deg over tretoppene.

Dermed får du 360 graders rundskue til skoger og fjell både fjernt og nært. Fra tårnet ser du blant annet helt til Østfold i øst, Gaustatoppen i vest, Tryvann og Holmenkollen i Oslo i nord og langt utover sjøen mot sør.

Tårnet ble for øvrig satt opp vinteren 2017/2018, etter initiativ fra lokale ildsjeler i Vestskogen Vilt- og Fiskevernforening (VVFF).

Utsiktstårnet på Ryggetang-Slettås (531 moh) på Vestskauen er i sikte. (Tom Helgesen)

Nå har du kommet 200 høydemetre opp fra parkeringsplassen på Fjellskar, så nå går det en god del nedover på stien mot Bjørgesetra.

Med flotte, åpne voller og utsikt til minst «de syv prestegjeld», skal du leite lenge etter bedre beliggenhet enn Bjørgesetra.

Det finnes dokumenter som omhandler seterdrift inne på Vestskauen fra både 1300- og 1500-tallet. En oversikt fra 1723 viser at halvparten av gårdene i Sande sendte buskapen på setra.

Fra Bjørgesetra på Vestskauen. (Tom Helgesen)

Videre går turen mot neste Slettås, Bjørge-Slettås (435 moh). Stien fra Bjørgesetra følges øst og sørøstover, og du kan rusle i nesten samme høydelag i flere kilometer. Stien går gjennom urørte skogområder der furua er dominerende treslag.

Både fra Bjørge-Slettås og ikke minst fra selve toppen av Fjellskar (411 moh), har du flott utsikt både østover og sørover. Rasteplasser med utsikt er i hvert fall ingen mangelvare her. Siste etappe ned til skogsbilveien og parkeringsplassen går bratt ned fra Fjellskar langs østsiden av toppen.

