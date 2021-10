To knallskudd fra Olden Larsen sikret poeng til Mjøndalen

Mjøndalen kom til oppgjøret etter å ha slått Kristiansund hele 5-0 hjemme sist. Odd har slitt den siste måneden og hadde ikke vunnet siden 26. september før oppgjøret.

Men det var laget uten seier sist runde som skulle starte best. Markus André Kaasa og Tobias Lauritsen scoret begge hvert sitt før pause, og sikret på lang vei Odd-seier.

– Det er litt av et treff. Det var deilig, det, sa Lauritsen til Discovery etter kampen.

Men Mjøndalen ga seg ikke. En dobbel fra Lars Olden Larsen reddet 2-2 med ti minutter igjen.

– Det er deilig. Jeg hadde en av mine bedre kamper i karrieren forrige kamp mot KBK, så det er godt å få vist seg fram på det nivået her, sa Olden Larsen.

– Flaks

Dermed har altså Mjøndalen løftet seg stort de siste to kampene etter at de lenge så fortapte nederst på tabellen. De er nå oppe og kjemper om kvalifiseringsplass og mulig eliteseriespill også neste sesong.

– Jeg synes vi spiller en ganske bra 2. omgang. Det er bra med ett poeng, og flaks totalt sett. Vi kunne vært helt ferdig til pause. Vi er veldig glade for det poenget, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Resultatet betyr at Mjøndalen har tatt poeng i to kamper på rad. Det skjedde sist i midten av juli. De møter Viking i neste kamp, mens Odd møter Kristiansund.

Tidlige mål

Etter sju minutter sendte Kaasa Odd i ledelsen. Han mottok ballen i feltet og etter litt rot fikk han til slutt avsluttet i lengste hjørne.

Etter 12 minutter doblet Lauritsen med et vakkert skudd fra 18 meter. Det var en virkelig perle da han hamret til på halvvolley.

Ti minutter senere burde John Kitolano ha ytterligere økt ledelsen, men avslutningen fra kloss hold gikk rett over. Like etter hamret Sander Svendsen ballen i tverrliggeren og ut. Etter 55 minutter var Svendsen farlig igjen, men Idar Lysgård leverte en sterk redning.

Utligning

Etter en times spill var Benjamin Stokke frempå for gjestene. Han fikk stå helt alene i feltet å avslutte mot mål, men headingen gikk rett over målet.

I etterkant hadde Mjøndalen presset oppe, og etter 80 minutter skulle det lykkes for de brunkledde. Olden Larsen hamret først ballen i hjørnet fra 20 meter etter 80 minutter, før samme mann sikret 2–2 like etter med et fint plassert skudd nede i hjørnet.

– Mjøndalen kommer mer og mer med i kampen. Det er de to skuddene de har, sa Odd-trener Jan Frode Nornes.

KAMPFAKTA

Odd – Mjøndalen 2-2 (2-0)

Mål: 1-0 Markus André Kaasa (6), 2-0 Tobias Lauritsen (11), 2-1 Lars Olden Larsen (79), 2-2 Larsen (81).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Joshua Kitolano, Odd, Stian Aasmundsen, Ole Amund Sveen, Mjøndalen.

Lagene:

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Magnus Lekven, Steffen Hagen, John Kitolano – Markus André Kaasa (Milan Jevtovic fra 80.), Filip Rønningen Jørgensen, Joshua Kitolano – Conrad Wallem, Tobias Lauritsen, Sander Svendsen.

Mjøndalen (4-3-3): Idar Nordby Lysgård – Herman Kleppa, Adrian Aleksander Hansen, Daniel Janevski (Nikolas Walstad fra 45.), Joackim Olsen Solberg – Isaac Twum, Christian Gauseth (Albin Sporrong fra 90.), Stian Aasmundsen – Lars Olden Larsen, Benjamin Stokke (Fredrik Brustad fra 70.), Martin Rønning Ovenstad (Ole Amund Sveen fra 80.).

Eliteserien menn søndag, 25. runde:

Bodø/Glimt – Sandefjord 1-0, Odd – Mjøndalen 2-2, Stabæk – Haugesund 2-1, Strømsgodset – Molde 6-0, Viking – Sarpsborg 1-2.

Senere kampstart: Vålerenga – Brann (20.00).

Spilt lørdag: Kristiansund – Tromsø 1-1 , Rosenborg – Lillestrøm 1-3 .