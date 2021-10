Turtips: Prins Oscars utsikt

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur i grensetraktene mellom Drammen og Lier.

Hvor: Fra Spiraltoppen til Stoppenåsen og Strøtvetåsen

Lengde: Rundt 4 km tur-retur.

Høydeforskjell: Ca. 40 meter, 120 meter hvis du starter nede fra Strøtvet.

Her beskrives turen fra parkeringsplassen ved Spiraltoppen, men både vest for Strøtvetblokkene, Flåtan ved Stoppenkollen og Årkvisla kan være andre, aktuelle utgangspunkt hvis Prins Oscars utsikt er dagens turmål. Fra Spiraltoppen går du i hvert fall østover langs lysløypa noen hundre meter.

Der turveien går ned mot stisystemet i Bragernesåsen mot Køpckes vei, går det også en mindre sti i helt motsatt retning. Den følger du rett nordover forbi Rytteråsdammen, en dam som for øvrig gjerne er helt uttørret i store deler av året. Dammuren du går over, vitner likevel om at det er en gammel dam du passerer. Snart dukker lysløypa opp på toppen av Kloptjernbakkene, før du rusler ned langs lysløypa til Storemyr.

Stronghytta i Drammensmarka. (Tom Helgesen)

I lysløypekrysset ved Storemyr tar du løypa til høyre mot Stronghytta. Den nye klubbhytta til Drammen Strong er nå reist, men det drøyer litt til før stasbygget åpner for servering til skautravere. Etter å ha passert Stronghytta, følger du lysløypa ned til turveien mot Stoppenkollen. Den tar du nå i retning Stoppenkollen noen hundre meter, før du følger en sti opp på Stoppenåsen.

Denne stien kan du gå over hele åsen og komme ned på grusveien som går rundt Strøtvetåsen. Grusveien krysses, og du kommer deretter inn på stien som fører deg over Strøtvetåsen og ut til panoramautsynet fra Prins Oscars utsikt. Særlig Ytre Lier med Lierstranda og Drammensfjorden pluss deler av Røyken er flott å beskue herfra. Noe særlig mer egnet sted til å ta fram nistepakka og drikke, skal du nok også leite lenge etter.

På vei ned trappene fra Prins Oscars mot Kloptjern. (Tom Helgesen)

På hjemturen går du samme vei tilake et lite stykke, men velger stien til venstre som fører deg ned ei lita kløft med tilhørende tretrapper. Trappa er bratt (og kanskje glatt), så hold deg i gelenderet. På den andre siden av kløfta ser du snart Kloptjern, og herfra følger du lysløypa og grusveien tilbake til Spiraltoppen.

