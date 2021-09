Turtips: Skauleis sykkeltur mellom Kongsberg og Hokksund

Av Tom Helgesen

Til Kongsberg går det tog hver time i helgene, så å komme seg dit med sykkel fra for eksempel Hokksund eller Drammen er uproblematisk. Fra Bergstaden tar du kursen mot Lurdalen og Lurdalsveien. Snart passerer du Kjennerudvannet på høyre hånd, en yndet badeplass for kongsbergfolk på varme sommerdager. Ved vannet ser du også tydelige spor etter gruvedriften fra blant annet Kongsberg Sølvverk og det Londonbaserte selskapet Royalberg Copper Mines Ltd. Kjennerudvannet er for øvrig grensevann mellom kommunene Øvre Eiker og Kongsberg.

Både Kongsberg Sølvverk og det Londonbaserte selskapet Royalberg Copper Mines Ltd har drevet gruvevirksomhet ved Kjennerudvannet, grensevann mellom kommunene Øvre Eiker og Kongsberg. (Tom Helgesen)

Innover Lurdalen snor fylkesveien seg 11 km inn til Ulland i Flesberg kommune. Lurdalen er en skogdal kombinert med vakkert kulturlandskap innimellom, og heldigvis for syklister, svært lite biltrafikk. Du skulle tro det gikk mest oppover i en dal, men det er til tider faktisk kupert å sykle her. Ved de vakre Ullandgårdene gjelder det å være litt oppmerksom, for ved Bråtatjenn skal du ta av fra asfalten og fylkesveien. Følg veien Bråtaberga til høyre og deretter Prestvassvegen videre fram til det idylliske Prestvannet. Inn til dette vannet, som ligger på kommunedelet mellom Flesberg og Øvre Eiker, er det rundt 4,5 km fra Lurdalsveien.

Områdene rundt Lurdalen er gode tyttebærtrakter. (Tom Helgesen)

Ved Prestvannet ligger det flere flotte rasteplasser, så her anbefales det en stopp. Etter å ha passert demningen ved hjelp av et par trebruer, starter stien mot Dalasetra. Her blir det trilling og litt løfting i en snau kilometer før du igjen er på trygg grunn i neste veisystem. Da går det omtrent av seg sjøl ned den svingete skogsbilveien til Hoensvannshotellet. Du behøver ikke mange pedaltråkka videre forbi Himsjø og ned til Gorud heller. Herfra er det bare å trille videre langs asfalten i Rørenveien og ned til Hokksund.

Rast ved Prestvannet i Øvre Eiker. (Tom Helgesen)

Enten tar du toget tilbake til Drammen, hvis det er der du hører hjemme, eller så kan du jo selvsagt bruke sykkelen videre ned gjennom Drammensdalen. Først langs grusveiene ved elva forbi Loesmoen, Steinberg og Mjøndalen, før du krysser Drammenselva over til Krokstadelva. Deretter Gamle riksvei gjennom Solbergelva til Vinnes. Herfra kan du følge gang- og sykkelvei langs elva, eller ta sykkeltraseen forbi Ligosenteret og Betzy Kjelsbergs vei videre mot sentrum. Med denne varianten kan du legge på ca. 20 km til på sykkelturen.

Bålkos ved Prestvannet, omtrent på kommunegrensa mellom Flesberg og Øvre Eiker. (Tom Helgesen)