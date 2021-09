Turtips: Fra Landfalltjern til Tverken om Klemmehøgda og Skinka

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur fra Landfalltjern til Tverken.

Hvor: I Drammensmarka.

Lengde: Snaue 7 km tur-retur.

Høydeforskjell: Ca. 130 meter.

Du starter turen ved å følge «motorveien» til Tverken opp til Myrstua. Sistnevnte er for øvrig et gammelt serveringssted som brant ned i 1958, og derfor har dagens nyoppbygde hytte ingen ting med serveringsvirksomheten å gjøre. Etter at du har rundet den første svingen etter Myrstua, så stikker en trasé inn til venstre.

Ta av fra Tverkenveien, og følg denne traseen videre mot Klemmehøgda. Drammensmarkas venner har kloppet så å si alle de våte partiene herfra og opp til Tverken, så derfor kan du gå tørrskodd hele veien. Ved Klemmehøgda (422 moh) er det ikke mye igjen av den flotte utsikten stedet en gang var kjent for. Tross gjengroinga, kan du fremdeles skimte Drammenselva oppe ved Mjøndalen.

Fra Klemmehøgda går du greit over trekloppen på Langemyr. Der kommer Turistforeningens blåmerkede sti fra Solåsblokka og Bera inn, og den følges helt opp til Tverken. Før du kommer så langt, passerer du først krysset ved Blåsenborg der den blåmerka stien mellom Steinkjerringa og Snaukollen går over. Deretter står det vesle, idylliske tjernet Skinka for tur. Antagelig navnsatt fordi det kan ligne litt på ei skinke. Nå står det en liten benk her for trøtte kropper.

Skinka i Drammensmarka. (Tom Helgesen)

Serveringsstedet Tverken, et par steinkast unna, holder åpent i helgene nå, og der anbefales det å ta en tur innom. Hjemturen kan gå grusveien ned fra Tverken, men også her finnes det mer spennende alternativer. Det stikker ned en sti rett bak toalettbygget på Tverken som du kan følge forbi Kaffedammen. Deretter tar du skitraseen mot Årkvisla et kort stykke, før du går sørover igjen og følger stien ned til Myrdammen.

Dette er også et fint sted å raste, og etterpå kan du gå over demningen på dammen og følge stien på den andre siden. Den ender på Myrstua etter noen hundre meter, og da er ringen sluttet. Nå gjenstår kun nedoverbakkene tilbake til Landfalltjern langs Tverkenveien.

