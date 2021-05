Friday med perlemål: 3-1 til Godset over LSK

Fred Friday ble svært sentral for Strømsgodset på vei mot seier.

LSKs Igho Ogbu var sist på et innlegg fra Jonathan Parr etter bare seks minutter. Selvmålet ga 1-0 til vertene.

Friday ble felt inne i 16-meteren etter en ny Parr-pasning noe senere i omgangen. Dommer Espen Eskås blåste umiddelbart for straffe. Den utnyttet Herman Stengel til å sikre 2-0.

Ogbu headet LSK inn i kampen for fullt med et kvarter igjen å spille. Han gikk opp på første stolpe etter en corner og ordnet reduseringen.

Friday avgjorde kampen med et herlig sololøp like før slutt. Han dro med seg ballen på midtbanen, fosset framover og avsluttet med et skudd som gikk via stolen og inn.

Begge lag fikk utsatt sine oppsatte åpningskamper og startet serien søndag.

Strømsgodset fortsetter Eliteserien borte mot Kristiansund mandag neste uke. Samme dag kommer Viking på besøk til Lillestrøm.

