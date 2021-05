Et felles mål fikk erkerivalene til å begrave stridsøksen

Marienlyst cricketklubb (CK) har nå slått seg sammen med Strømsø Cricketklubb (CK). Målet er bedre bruk av ressurser og begge lagene drømmer om et jentelag fra byen.

Nadeem Fayyaz, lagleder i Strømsø CK mimrer og forteller at begge lagene har hatt gode kamper, men nå legger de stridsøksen bak seg og sammen håper de på en bedre fremtid for cricket i Drammen.

– I fjor begynte vi smått å snakke om sammenslåing, men på grunn av korona og andre faktorer har vi ikke fått til dette før nå, sier Fayyaz.

Det fantes tre cricketlag i Drammen, Strømsø CK, Marienlyst CK og Drammen CK. Men etter sammenslåingen er det kun to igjen Strømsø CK og Drammen CK.

Lagleder Strømsø Cricket klubb, Nadeem Fayyaz. (Foto: Strømsø CK)

Bedre bruk av ressurser

Dette steget tror han er i riktig retning, selv om cricket har blitt sett på som sporten som vokser raskest i landet, er det fortsatt en del ting som mangler for å få etablert sporten i Norge.

– Jeg har vært bevisst på dette lenge. Det er derfor vi startet opp en Cricket Academy i Drammen, der målet er å produsere nye cricketstjerner fra Drammen, sier Fayyaz, som fortsetter videre som lagleder.

Nå som Marienlyst cricketklubb har takket ja til samarbeidet, har de blitt en del av Strømsø cricketklubb.

– Med dette får vi et bedre og større lag, og ressursene kommer til å bli brukt på en bedre måte, sier tidligere lagleder for Marienlyst CK, Omar Iqbal.

Han forteller videre at Marienlyst CK var den yngste av cricketklubbene i Drammen. De ble stiftet i 2015 og har siden rykket opp i divisjonene.

– I fjor rykket vi opp fra 3.-divisjon til 2.-divisjon, dette er vi veldig stolte av. For meg og flere andre har det jo vært en hobby, og vi har jo alle jobb på dagtid, så derfor har det vært vanskelig å følge opp alt som skal til for at cricket skal få en ordentlig grobunn i byen. Nå som vi er flere blir det lettere, sier han.

Årlig sender Drammen tre til fire spillere til A-lagene i Norge, og to til tre til treningsleir.

Med sammenslåingen har Strømsø cricketklubb nå tre lag med 15–16 spillere per lag og flere unge talenter under opplæring.

Utvikler talenter

Flere av spillerne er innvandrere som har lært å spille cricket i hjemlandet.

– Hva skjer etter oss? Disse spørsmålene dukket opp i hodet mitt, sier Fayyaz, som ønsker å videreføre cricket i Drammen.

Slik ble Cricket Academy til. De lagde et tilbud der de kunne utvikle flere talenter og ikke minst vekke interessen for cricket i byen.

Dette er et gratis tilbud til barn der de kan komme å trene et par dager i uker. Før koronapandemien hadde Fayyaz også planer om å få innført en hel cricket-uke på Fjell skole.

– Da skulle hele uken handle om cricket, målet var å inkludere blant annet jenter og etniske nordmenn i sporten, sier han og legger at dette har vært en utfordring lenge, sier han.

Generalsekretær i Norges Cricketforbund, Gry Bruaas (Foto: Norges Cricketforbund)

Jentelag neste?

Generalsekretær i Norges Cricketforbund, Gry Bruaas, er utrolig glad for at lagene nå kommer sammen for å lage et større og bedre lag.

– Målet vårt er å bli mer synlig for alle, derfor har vi oppfordret flere små lag fra samme området til å slå seg sammen, sier hun.

Dette er et steg i riktig retning for forbundet og for cricket i Norge. I dag kan norsk cricket skryte av 5.000 aktive medlemmer i 60 klubber, fra Sandefjord i sør til Tromsø i nord.

– Men vi har en lang vei å gå for å utvikle oss retningen norsk idrett krever. Drammensklubbene er herredominerte, men nå jobber både vi og lokalklubbene med å bygge opp et jentelag fra byen, sier hun.

I Norge finnes det allerede sju jentelag, og de mangler akkurat ett lag for å bli med i internasjonale konkurranser, som krever minst åtte lag i seriespillet før de kan kvalifiseres til internasjonale konkurranser.

– Når jenter og unge blir inkludert i idretten, vil det også skape et bedre miljø, sier hun.

– Det er bare det vi mangler nå, og mitt mål nå er å satse på et jentelag før jeg gir meg, sier Fayyaz og røper at de allerede er i dialog med andre klubber som har klart å etablere jentelag, sier Fayyaz.

Dette er også viktig for Omar Iqbal, som var tidligere lagleder for Marienlyst CK og bekrefter at dette er også en av de grunnene at de nå ønsker å slå seg sammen.

– Det har vært vanskelig veldig lenge å danne et cricketlag for jentene, siden de som er interesserte har hatt tilknytning til de to ulike lagene. Men nå håper vi å få det til, sier han.

Både Bruaas og Fayyaz håper at flere lag følger nå Strømsø sitt eksempel.

– Jeg oppfordrer alle områder som har små lag til å komme sammen, slik får de et større og bedre lag, sier han.

