Hykkerud brøt med Drammen – prøver profflivet i Hellas

Avtalen var i boks i midtuken. Det skjedde etter at Hykkerud først avsluttet arbeidsforholdet med Drammen Håndballklubb.

Han sier til Varden at AEK kontaktet ham etter at Aten-laget fikk en skade på en av sine strekspillere. Den tidligere tysklandsproffen kan debutere allerede lørdag.

Da skal den greske hovedstadsklubben møte Gorenje Velenje fra Slovenia i den første av to semifinalekamper i den nye europacupen (tidligere Challenge Cup).

Hykkerud forteller at han så vidt rakk flyet til Hellas. Nå har han rukket å få summet seg og trener med sine nye lagkamerater.

– Det har vært hektisk med kontraktsmøter, videomøter med trenerteamet og slike ting, sier han til Varden.

Den tidligere landslagsprofilen sier dette om det økonomiske bak overgangen:

– Jeg får en grei kompensasjon for å ha terminert avtalen med Drammen. Den varte ut mai, men det er liksom ikke helt ville beløp. For å være ærlig, jeg vet ikke engang hva skatten er og har heller ikke skaffet meg et kontonummer i Hellas. Det får jeg fikse etter lørdagens kamp.

[ Ny daglig leder i Mjøndalen: – Det er en spesiell kultur å ta vare på her ]