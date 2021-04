Den nye seiersbæreren i MIF

Av Harald Reitan

– Navnet er en viktig del av identiteten, og sjøl om jeg heter Berenike Maria Viktoria Munthe Wulfsberg, bruker jeg som regel bare det første og det siste.

Berenike Wulfsberg (49) har vært på jobb i kontorlokalene på stadion i Mjøndalen i fire dager. Med pandemien som ei sky over det hele, er det ekstra utfordrende å aksle seg plass i den nye funksjonen, i lokalsamfunnet og i MIF-kulturen.

– Men jeg har begynt friskt på det som er overkommelig allerede nå: Jeg har flytta inn i leid leilighet i Stadionkvartalet. Den har jeg fått leie av tidligere keeper på MIF, Anders Rotevatn. Og hva fant jeg i boden? Et MIF-flagg! Dermed har jeg kommet langt med å utstyre leiligheten med det jeg trenger allerede, ler hun.

Ny struktur på administrasjonen

Bakgrunnen for ansettelsen av Berenike i Mjøndalen er at André Nevstad har sagt opp stillingen som kombinert sportssjef og daglig leder etter halvannet år i klubben. Han har, så ofte han har kunnet, pendla mellom Mjøndalen og Ulsteinvik, der familien bor. Men med redusert mulighet til å reise med fly, har de lange bilturene blitt løsninga. Nå har han bestemt seg for å prioritere familien sin framfor å fortsette i den krevende dobbeltrollen i Mjøndalen Fotball.

– Jeg er glad for at Berenike nå er på plass, og jeg skal ta meg av det sportslige i alle fall fram til seriestart. Jeg vet jo ikke hvor lang denne ansettelsesprosessen med en ny sportssjef blir, sier André Nevstad.

I tillegg til denne avgangen slutta markedssjef Ole Sivertsen tidligere i år, og klubben har derfor beslutta å omorganisere funksjonene i administrasjonen. Den søker nå etter en ny sportslig leder som altså bare skal ha fokus på det sportslige. Og så er daglig ledelse og markedsansvar blitt samla i én stilling, som Berenike søkte på og fikk.

Andrè Nevstad har sagt opp jobben i MIF, for å prioritere mer tid med familien i Ulsteinvik. (Svein Ove Ekornesvåg)

Kameratskap – også i ledelsen

«Lagånd, innsats og kameratskap» er slagordet til MIF. Kameratene Kenneth Karlsen og Vegard Hansen bygde sakte opp MIF som en eliteserieklubb over mange år, med en særdeles liten organisasjon der én mann fylte flere funksjoner. Veksten på alle områder i MIF var stor i denne perioden, og Andre Nevstad overtok Kenneths oppgaver høsten 2019. Når han nå slutter, var det ifølge ledelsen i klubben behov for å bruke denne veiven til å omorganisere innafor det klubben står for, som en annerledesklubb med tydelige verdier og holdninger som den vil ta vare på.

– Når vi skal ansette sportssjef, er CV-en naturligvis viktig, men kjemien er også veldig viktig. De sentrale personene som skal dra dette lasset sammen, må gå godt sammen og trives i hverandres selskap, sier styreleder i Mjøndalen Fotball, Trond Stabekk, som regner med å bruke noen uker på ansettelsen.

– Kan den nye finnes i lokalmiljøet?

– Det vet jeg ikke, men vi kan jo ikke se bort fra det, sier Trond Stabekk.

– Trener Vegard Hansen var med på alle intervjuene før jeg ble ansatt, sier Berenike, – og jeg regner med at han og jeg også får en finger med i spillet når den nye sportssjefen skal ansettes, sier hun.

Ferskt fjes i ledelsen i Mjøndalen Fotball: Berenike Wulfsberg. (Harald Reitan)

Veien inn i fotballen

Berenike Wulfsberg er opprinnelig fra Røyken – familien bodde på Spikkestad til hun var i 8-årsalderen, og senere på Heggentoppen i Røyken sentrum.

– Jeg var med på det første jentelaget i fotball i ROS – Røyken og Spikkestad. Jeg gikk i klasse med Christer Basma, som senere blant annet spilte for Rosenborg i mange sesonger, og som fikk 40 landskamper, så fotballinteressen i Røyken var jo stor, forteller hun.

I 2002 fikk Geir Amundsen, som hun da var gift med, jobb som assistenttrener under Tom Nordlie i Sandefjord. Hun og de tre barna fulgte med på flyttelasset.

– Jeg flytta med som kone, men begynte etter hvert også å jobbe i administrasjonen i fotballklubben. Jeg etablerte mitt eget selskap og leide meg sjøl ut til klubben, forteller Berenike.

Like etter fikk hun jobb i rekrutteringsselskapet Adecco, og ble salgssjef i den lokale avdelingen i selskapet i Vestfold før det ble hovedsponsor for førstedivisjon fotball for menn.

Senere har Berenike fra eget firma drevet kursvirksomhet innen prestasjonsutvikling, spesielt med endringsprosesser i organisasjoner. Hun var for eksempel med som konsulent da DNB la om til åpne kontorlandskaper der man ikke hadde fast pult lenger.

Hun er også gründer for en snowboard-festival for barn opp til 15-årsalder som har vært arrangert på de største, norske vintersportsstedene i 10 år. Dette er et «mini-X-games» for unger.

I 2015–2018 var hun sponsorsjef for toppfotballen i Sandefjord.

«Store drømmer fra ei lita bygd»

… står det med store bokstaver på et banner på stadion Mjøndalen.

– I Mjøndalen har jeg på grunn av pandemien fått en annerledes start enn jeg ellers ville ha fått, sier Berenike.

– Jeg ville ha blitt kjent med masse folk her i klubben, jeg ville ha reist rundt og knytta kontakter og skapt relasjoner som kunne ha munna ut i nye sponsoravtaler. Nå må dette arbeidet gjøres via reserveløsninger. Vi må nødvendigvis øke inntekter og budsjett, og skape oppmerksomhet om oss sjøl. Det finnes en mediepott i fotballforbundet der man kan få bidrag i forhold til målt på trafikk i sosiale medier, så vi må profilere oss.

– Hvis du lykkes i å få klubben opp i en ny økonomisk divisjon, kan ikke noe av annerledesheten, folkeligheten, nøysomheten, kameratskapet, som har vært Mjøndalens varemerke, og som på sitt vis også har gjort miljøet attraktivt, gå tapt?

– Jeg vil gi alt for at Mjøndalen skal lykkes i å etablere seg som eliteserieklubb. Jeg er imponert over det folk her har fått til med et befolkningsgrunnlag som er mye mindre enn i Sandefjord, og jeg er fullt oppmerksom på at det her er en spesiell kultur å ta vare på. Dette jeg skal ha det i bakhodet hele tida, og prøve å kombinere faktorene miljø, sportslig nivå og økonomi så godt jeg kan, sier Berenike Wulfsberg.