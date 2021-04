Mjøndalens spillere i gang igjen etter koronautbruddet: – Etter en bitteliten økt var jeg helt skutt

Av Harald Reitan

– De fleste har klart seg bra, og hatt små symptomer, men «Jokke» (Joackim Olsen Solberg) ble ordentlig syk, sier trener Vegard Hansen.

– Heldigvis har også han lagt to treningsøkter bak seg nå, så vi er ivrige etter å komme i gang med kontakttrening for hele laget. Vi vet jo ikke akkurat når seriestart blir.

Tidlig mistanke

– Jeg hadde hodepine allerede onsdag 17. mars, sier Joackim, som fylte 32 år i går. Og da vi den fredagen fikk melding om at en av spillerne hadde testet positivt, var jeg sikker på at det var koronaviruset som hadde truffet meg også. Det viste seg den påfølgende mandagen at det gjaldt flere av oss, sier forsvarsspilleren med nummer 6 på ryggen.

[ Gauseth om u-svingen i MIF: – Ikke et PR-stunt ]

Kvalifisering til Eliteserien 2021: Mjøndalen - Sogndal Mjøndalen-trener Vegard Hansen etter kvalifiseringskampen til Eliteserien i fotball. Nå ivrer han etter å få spillerne i gang med kontakttrening etter koronautbruddet. (Terje Bendiksby/NTB)

Fullstendig utslått

– Det var den ekstreme hodepinen som var verst, i tillegg til diaré og tett og rennende nese. Jeg var helt slått ut, orket ingen ting den første uka. Da jeg den neste uken prøvde å gå noen turer, føk pulsen opp med en gang, og det kjentes som jeg nettopp hadde gjennomført en knallhard intervalløkt – ved bare å rusle på flatmark! Når en har vært godt trent hele livet, ble jeg jo bekymret, og lurte på hvor lang tid dette ville ta. Jeg hadde hørt om fotballspillere som ble syke for et år siden, og som slet med ettervirkning et halvt år etterpå, sier mannen med gullfoten som har stått bak så mange dødballmål for Mjøndalen.

– Da jeg begynte å merke litt bedring, fikk jeg et seks dagers program av lagets fysiske trenere som jeg skulle gjennomføre – et latterlig program i forhold til det jeg alltid har vært vant til. Men her måtte jeg begynne forsiktig, og være tålmodig. Likevel, etter en bitte liten økt var jeg helt skutt, og måtte legge meg og hvile etterpå.

– Vet dere hvilken vei smitten har kommet inn i laget?

– Nei, nå har vi spillerne vært splittet, noen i isolasjon og noen i karantene, så vi har jo ikke fått snakket så mye sammen ennå, og jeg tror ikke det er noen som vet det. Men når smitten først kom, var den overalt med en gang.

[ Godset-ledelsen tar selvkritikk: – Ikke hatt gode nok rutiner ]

Et ytterligere bidrag til vanskelig seriestart

– Hva tror du dette har å si for deg før seriestarten?

– Hele laget var jo i veldig bra slag før dette, og hadde fått trent bra. Det er jeg som har hengt lengst etter, men etter at jeg begynte med en forsiktig joggetur på et kvarter i forrige uke, har framgangen vært god, og jeg fikk en økt som lignet på en treningsøkt lørdag, og i dag, mandag, kommer jeg akkurat fra en ny som har gått bra.

– Hvordan ser du på lagets sjanse til å gjøre en god figur i seriestarten etter dette?

– Det vi har vært igjennom nå, kommer i tillegg til andre uheldige omstendigheter. Lagene i Viken får ikke spille treningskamper ennå på grunn av de regionale tiltakene. Jeg håper virkelig søknaden om å få utsette seriestarten et par kamper for lagene her, blir innvilget. Lagene fra de mindre smitteutsatte områdene i landet gjennomfører vel oppstart helga 8.–9. mai. Jeg er veldig spent, sier Joackim Olsen Solberg.

[ Tar over Godset for tredje gang: – Sett utenfra er Strømsgodset en klovneklubb ]