I disse tider hvor det er mange som savner å reise for å oppleve nye ting og nye steder, kan det være fint å se Drammen med et nytt blikk. Drammen er en flott turistattraksjon som har mye å by på, så hvorfor ikke oppdage byen på nytt og være turist i egen by?

Fra spiraltoppen er det fantastisk utsikt over byen, elven, fjorden og områdene omkring, med fjellområdene i Kongsberg og Numedal i horisonten, og spiralen ble i 2016 kåret til verdens sjette mest spektakulære tunneler av CNN.

Bilde fra arbeidet i steinbruddet som ble til Spiraltunellen. Foto: Drammen byarkiv

Bragernesåsen har lenge vært et turområde, og spiraltoppen er i dag utgangspunkt for en rekke turstier og skiløyper. Fjelltunnel i Bragernesåsen ble til litt som en tilfeldighet. Det det hele startet som et åpent steinbrudd å skaffe fyllmasser til byens vei- og gateutbygging.

Byingeniør Eivind Olsen regnes som spiralens far fordi det var han som foreslo å utnytte steinbruddet til å lage en tunnel i skrueform opp til Bragernesåsen. Arbeidet ble igangsatt i 1953, og tunellen ble åpnet til Drammens 150-årsjubileum i 1961av H.M. Kong Olav i 1961.

Fra åpningen av Spiralen, 8. juni 1961. Foto: Drammen byarkiv

Lenge før tunellen var ferdig ble det diskutert ivrig om hvordan området kunne utnyttes på en best mulig måte. Det var enighet om at området skulle brukes som friluftsområdet, og det ble foreslått å anlegge turisthotell, campingplass og moteller. Heldigvis gikk rådmannen til motmæle: «Åsen bør først og fremst være et fristed for byens innbyggere. Anlegg av campingplass og moteller vil beslaglegge store arealer og gi stedet en annen karakter enn man ønsker.»

Turgåere på Thurmannsveien ved uren i Bragernesåsen våren 1938. Foto: Drammen byarkiv

I forbindelse med planleggingen av Drammens 150-årsjubileum kom byplansjef Per Pihl på idéen om å produsere en suvenir med tilknytning til Spiralen. Han la frem en skisse på idéen i et møte 23. mai 1960. Selv om den endelige utformingen først godkjent 8. august, er det 23. mai som i alle år har blitt regnet Spiraltrollets fødselsdag.

Den originale skissen av Spiraltrollet tegnet av Per Pihl.

Tunellen, trollet og utsikten fra spiraltoppen er i verdensklasse. Mens det er allmenn enighet om at tunellen og utsikten fra toppen er både spektakulær og vakker, er det delte meninger om Spiraltrollet. Den britiske journalisten og krimforfatteren Desmon Bagley (1923-1983) lot seg inspirere av sine mange reiser, og brukte spektakulære steder som lokasjoner i sine romaner.

Kong Olav åpnet Spiralen sammen med to sjarmerende spiraltroll [Kjersti Dahl (nå: Verrum) og Anne-Lise Torgersrud] og Spiraltunellens far Eivind Olsen. Foto: Drammen byarkiv

I spenningsromanen «På stram line» fra 1973 er deler av handlingen knyttet til Drammen og spiraltunellen, og vi møter for første gang en litterær beskrivelse av trollet.

«Det første han fikk øye på vaar dukken som lå på førersetet, en merkverdig figur laget av grovt tilskåret tre og tauverk. Kroppen var formet av en taubit som var vridd til en spiral og stakk frem som en hale. Hodet var en rund knott med en pinne til nese. Øynene og munnen, som var vridd til den ene siden, var malt på treet, og håret var av oppfliset tau. Dukken var ikke bare usedvanlig; Giles Denison syntes den var nokså motbydelig også.»

Noen vil nok synes at beskrivelsen er for streng, og personlig synes jeg at trollet er en sjarmerende maskot for en av verdens mest spektakulære tuneller.