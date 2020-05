Sommertid pleier å være jobbetid for tusenvis av unge. Mens andre har ferie kan studenter og andre benytte anledningen til å fylle opp kontoen og sikre seg inntekt de kan bruke resten av året.

Men ikke i år. Koronakrisa har satt en støkk i norsk næringsliv vi ikke har sett siden depresjonen på 30-tallet. Arbeidsledigheta er rekordhøy, og en av konsekvensene av det er at mange bedrifter ikke ansetter sommervikarer i år.

Tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som organiserer mange bedrifter som typisk tar inn mange sommvikarer som butikker og serveringssteder, viser at ni av ti bedrifter i Oslo ikke skal ta inn sommervikarer i år. I fjor hadde 25 prosent av Virke-bedriftene sommervikarer.

Og av de bedriftene som faktisk skal ha inn sommervikarer, sier 26 prosent at de skal ha færre i år enn tidligere.

Prioriterer de faste

Et av stedene som vanligvis har en drøss sommervikarer, men som i år må sette ned foten, er baren Internasjonalen på Youngstorget. Daglig leder Lena Ask sier de vanligvis har 15 sommvikarer, men i år må de prioritere sine egne faste ansatte.

– Våre 6 faste ansatte har vært permitterte, og vi prioriterer å gi dem timer. Det skjer jo på bekostning av andre som er avhengige av oss som en inntektskilde, og som planlegger året sitt ut fra at de kan jobbe her mens de har fri. Men jeg er i en vanskelig situasjon som arbeidsgiver, og jeg føler et stort ansvar for disse menneskene jeg river vekk grunnlaget til, sier Ask til Dagsavisen.

Koronanedstengningen har ført til månedsvis med tapte inntekter, og selv om mange barer har fått åpne igjen må det skje med halvtomme lokaler og begrensede åpningstider. På Internasjonalen har de også en scene der de arrangerer debatter, boklanseringer og konserter. Alt dette faller også vekk nå om dagen.

– Tiden som kommer er veldig usikker. Når vi må ha servitører ved bordene, få gjester og få timer går ikke regnestykket opp. Vi gjør så godt vi kan, og kan tilby noe jobb til de fast ansatte, men det er vanskelig å forutse hvor mye jobb det blir framover. Så jeg kan ikke love noen timer til ekstravaktene nå, sier Ask.

Svak økonomi

Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Virke sier det slett ikke er viljen det står på, når bedriftene ikke tar inn sommervikarer. Men når så mange er permitterte er det naturlig å ta inn dem først. Dessuten er økonomien generelt svak, og mange bransjer er rett og slett stengt ned. Til sammen gjør det at langt færre enn vanlig vil ta inn sommervikarer i år.

Foto: Virke

– Men vi er veldig opptatt av at de som kan, tar inn. Det er viktig både for ungdommen og for bedriftene. sier han.

– Begynner ikke Norge å åpne igjen, og nærme seg normalen, da?

– Nei. Våre bedrifter tror at dette vil vare godt ut i neste år. Og de som nå er i gang, de driver på et helt annet nivå enn før. En restaurant kan for eksempel kanskje bare ha halvparten så mange gjester, sier han.

– Hva ville du gjort, hvis du var 19 år og trengte sommerjobb i år?

– Jeg vil oppfordre til å oppsøke de virksomhetene det tradisjonelt er sommerjobb å få hos. Presenter deg, og si at du ønsker sommerjobb. Etter hvert kan det jo hende at flere kommer i gang igjen senere, sier han.

Krever tiltak

På tirsdag kommer byrådet med sitt alternative budsjett. Finansbyråd Einar Wilhelmsen har allerede varslet tøffe kutt som følge av sviktende skatteinntekter og manglende brukerbetaling til for eksempel museene, idrettsanleggene og kollektivtrafikken.

Likevel krever Høyre i bystyret nå en egne tiltak i revidert budsjett som skal sikre unge sommerjobb.

– Mange studenter og unge er i en situasjon der de ikke kan betale husleie, og de mister inntekter de har budsjettert med. På lang sikt er det også mange unge som ikke får arbeidserfaring som gjør det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet seinere. Det er ungdommen som blir hardest rammet av dette viruset nå, sier finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre, Anne Rygg.

Hun mener budsjettet både bør inneholde flere vikariater i kommunen, men også penger til næringslivet de kan få i bytte mot at de ansetter sommervikarer.

– Hver krone som brukes til at private bedrifter overlever gir oss arbeidsplasser, skatteinntekter og langsiktig gevinst tilbake. Det er noe av det viktigste som kan komme i det reviderte budsjettet nå, sier Høyre-politikeren.

