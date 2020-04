Smittevernstiltak begrenser kapasiteten i frisørsalongene

Mandag kunne endelig Lise Mette Pettersen igjen åpne dørene til frisørsalongen Look'n Roll på Torget Vest i Drammen sentrum. Selv om de kan betjene færre kunder når alle smittevernsregler skal overholdes, synes hun det føles mye tryggere å være føre var.

– Det har vært noen intense dager med tilrettelegging, og selv om vi nå åpner er ikke alle permitterte tilbake på jobb. For å holde nødvendig avstand kan ikke like mange frisører være i sving samtidig. Vi må bare ta oss av én kunde av gangen, i stedet for å gå fram og tilbake mellom flere.

Alle overflater og redskaper må vaskes og sprites etter hver kunde, og på gulvet har de markert en «rundkjøring» rundt lokalet - for å sørge for at ingen kommer for nær hverandre.

Hun viser at alle unødvendige gjenstander har blitt ryddet bort, så det ikke skal være enda mer å rengjøre for hver nye frisyre. I tillegg blir kunder som møter opp før det er deres tur, bedt om å vente utenfor. Det er omstendelige prosedyrer og det tar tid.

– Det er unektelig behagelig å kunne konsentrere seg om bare én kunde av gangen, men det medfører jo en del dødtid - og det vil nok merkes på fortjenesten også, mener Pettersen.

Vårmånedene er vanligvis de mest innbringende for frisørsalongene, med masse kunder som vil se fine ut til 17. mai, konfirmasjoner og sommerferien. Dette året blir dog et unntak. Både den store nasjonaldagsfeiringen, konfirmasjonsfestene og feriereiser utenfor landegrensene er avlyst på grunn av den pågående korona-pandemien. Det er ikke uten grunn landets frisører tror de går strevsom periode i møte.

Lise Mette Pettersen, innehaver av frisørsalongen Look'n Roll på Torget Vest.

Stort behov

Frisørsalongene var blant bedriftene som først ble pålagt å stenge ved midten av mars, da det ble klart at korona-viruset hadde gjort sitt inntog i landet. Ikke til å undres over at telefonen knapt var stille i salongen i Drammen mandag morgen, da de endelig kunne åpne igjen.

Selv om de fleste hendvendelser kom per telefon, var det også enkelte som stakk innom - blant dem stamkunde Gunvor Sæta. Hun satte stor pris på at frisørene, tross stor pågang, klarte å finne en time til henne om en knapp uke. For det meste er listene fulle fram mot 17. mai.

Gunvor Sæta hadde kke noe imot å vente noen få dager til med hårklippen, så lenge hun fikk plass i stolen til sin faste frisør Lise Mette Pettersen. Foto: Pernille Vestengen.

Føler seg trygge

Student Jenny Lundgård hadde derimot ikke tenkt på å få klippet seg før helt nylig.

– Kanskje vi tenker mer på det når vi faktisk ikke får lov, undret hun.

Lundgård, som jobber i hjemmesykepleien, var ikke bekymret for å bli smittet selv. Hun føler det er ganske trygt så lenge alle overholder smittevernsreglene, og dem er det mange av i de nyåpnede frisørsalongene. En av de viktigste er at alle med symptomer på forkjølelse - eller det som verre er - bør holde seg hjemme.

Frisør Tariq Aqbal, som stusset Lundgårds lange lokker, følte seg også trygg på arbeidsplassen, med tanke på alle tiltakene de hadde gjort for å redusere smittefaren.

Frisør Tariq Iqbal og lærling Leandra Eichelberg gjør hva de kan for å finne ledige luker for sine kunder Foto: Pernille Vestengen

– Jeg har astma, og er jo sånn sett i risikosonen, men jeg hadde fått mer enn nok av å sitte hjemme nå. Tross alt er det jo ikke så mye smitte ute i samfunnet vårt, konstaterte Iqbal.

Han fortalte at han nesten hadde begynt å føle seg som en pensjonist av bare å gå hjemme.

Lite treffsikkert

Salongeier Pettersen er heller ikke veldig imponert over myndighetenes kompensasjonsordning, som ble sagt å skulle dekke 90 prosent av de faste utgiftene for bedrifter som ble pålagt å stenge.

– For mars ble det i hvert fall veldig knapt. Det ble sagt at vi bare skulle dekke arbeidsgiveravgift i to dager etter permitteringene, men i stedet ble det en uke. Også har vi mange flere utgifter enn husleie og strøm i denne bransjen. Vi hadde for eksempel forberedt oss på salgskampanjen «Crazy Days», ved å kjøpe inn mye mer produkter for salg enn vanlig. Også er vi også avhengige av å få inn godt over det som dekker faste utgifter hver måned - det er det vi lever av, presisterer Pettersen.

Hun reagerer også på at hun og de andre frisørene må overholde svært mange nye regler, som forsinker driften og inntjeningen, mens det samme ikke er tilfelle for mange andre.

– Det er unektelig spesielt å se at enkelte andre butikker ikke har noen smittevernstiltak i det hele tatt, når vi er pålagt så mange. Jeg tenker likevel at så lenge vi vet så lite om dette viruset, så er det best å være føre var. Her hos oss føles det i hvert fall mer seriøst og trygt, når vi gjør det vi kan for å forhindre smitte, konstaterer Pettersen.

Lise Mette Pettersen er veldig glad for å komme tilbake til kundene sine, men er foreløpig lite imponert over myndighetenes kompensasjonsordning. Foto: Pernille Vestengen.

