Det melder Drammen kommune i en pressemelding fredag.

Åtte av dem som nå har testet positivt, er nærkontakter av kjente tilfeller utenfor Drammen kommune. To av de smittede er elever ved to av de tre skolene Drammen kommune orienterte om torsdag kveld etter at 98 elever og 16 lærere ble satt i karantene.

I tillegg er det én smittet som går på Åssiden videregående. Alle berørte ved Åssiden videregående skole skal ha fått beskjed om dette fra skolen.

– Alle disse smittede har vært på skolen i potensiell smitteførende periode. Så det er viktig å få kartlagt deres nærkontakter, slik at nærkontaktene kan settes i karantene for å unngå ytterligere smittespredning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Har spredt seg

I tillegg til de elevene og lærerne som Drammen kommune orienterte om torsdag kveld, er 21 elever og tre lærere ved Åssiden videregående skole satt i karantene.

To av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjent tilfelle i Drammen kommune. Den ene av dem er én av de tre barne- og ungdomsskoleelevene som fikk påvist koronasmitte i går.

Ukjent smittevei

For den siste som nå har fått påvist smitte, er det foreløpig ikke kartlagt en sikker smittevei.

Vedkommende er elev ved Akademiet Drammen Sundland. Ledelsen ved skolen er informert om at en elev har fått påvist smitte, og tre klasser er satt i karantene. Alle berørte elever og lærere får beskjed direkte fra skolen.