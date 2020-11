Smittetallene synker i Drammen

Det melder Drammen kommune i en pressemelding onsdag.

17 av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, og én person har fått påvist smitte etter å ha kommet hjem til Norge etter reise i utlandet. For de siste seks er smitteveien ukjent.

– Vi har nå færre påviste tilfeller per dag enn vi hadde fram til midten av forrige uke, og det skal vi være glade for, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om tallene ser bedre ut enn for én og to uker siden, minner han om at vi fortsatt har et veldig høyt smittetrykk i Drammen.

– Vi har 229 nye koronatilfeller i Drammen de siste sju dagene, så vi har fortsatt en krevende jobb foran oss for å redusere smittetrykket ytterligere. Men vi ser heldigvis at tiltakene som er innført, hjelper oss til å redusere smittetrykket.

Antall koronatester som gjennomføres, har sunket noe i Drammen de siste dagene. Testkapasiteten er ifølge kommuneoverlegen god, og det går kort tid fra prøven tas til den er analysert og resultatet foreligger.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte knyttet til fem helseinstitusjoner i Drammen.

Ved Drammen helsehus er det to ansatte som er blitt koronasmittet. Den ene har ikke hatt nærkontakter på jobb, og smittetilfellet fører ikke til karantene for andre. Det andre tilfellet innebærer karantene for fire pasienter og to ansatte.

Ved Solberglia sykehjem er det én ansatt som er smittet, og to ansatte må i karantene.

Ved Saniteten bo- og servicesenter har én beboer fått påvist smitte. Her er både beboerne på avdelingen og aktuelle ansatte allerede i karantene, så smittetilfellet medfører ikke karantene for flere personer.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter er det én ansatt som har fått påvist smitte, men heller ikke her medfører smittetilfellet noen flere personer i karantene.

I tillegg er det påvist smitte hos én ansatt ved hjemmetjenesten Gulskogen, og fem brukere og tre ansatte må i karantene.

Det er også påvist koronasmitte ved to skoler og én barnehage..

Ved Fjell skole er det en ansatt som er smittet, mens det ved Marienlyst er påvist smittet hos et barn.

Ved begge skolene må både elever og ansatte i karantene.

Også i Norlandia Solbergelva Sprellopp barnehage har en ansatt blitt koronasmittet og både barn og ansatte må i karantene.

Slik har smitten vært de siste dagene:

Siste om koronautviklingen: 28 personer smittet

27 smittetilfeller: – For tidlig å si at vi er i en nedadgående trend

Nytt koronadødsfall i Drammen – 71 nye smittetilfeller registrert

Bare 12 nye smittetilfeller - men kommunen tror tallene er for lave