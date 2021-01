Smitte ved to skoler - og i hjemmetjenesten

15 av de 18 smittede er nærkontakter av tidligere kjente smittede, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag morgen. Ni av de 18 kan knyttes til utbruddet ved Drammen sykehus, opplyser smittevernoverlege Einar Sagberg i et pressemøte tirsdag.

Skoler påvirket

En elev ved Veiavangen ungdomsskole er smittet, og som følge av det må både elever og lærere i karantene. Det samme er tilfelle ved Rosendal barneskole, hvor det også er påvist smitte.

Ved Filten omsorgsboliger har ytterligere én beboer og fire ansatte testet positivt. Tre ansatte må i karantene som følge av disse smittetilfellene, men det jobbes fortsatt med å kartlegge om ytterligere beboere også må i karantene.

Ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde har ytterligere to ansatte testet positivt. Det medfører så langt at 15 brukere og tre ansatte settes i karantene, men kartlegging rundt det siste tilfellet pågår fortsatt. Antallet brukere og ansatte som settes i karantene kan altså endres når smittesporingsarbeidet rundt det siste tilfellet er fullført.

Skal vaksinere på Fjell

Siden helga er det ikke påvist nye smittetilfeller på Fjell bo- og servicesenter, og kommunen håper å få startet vaksinering også der i løpet av uka, forteller Sagberg.

– Vi vaksinerte omtrent halvparten av sykehjemsbeboerne i Drammen forrige uke, og får flere doser onsdag denne uken, sier han.

Kommunen venter fremdeles på prøvesvar fra Folkehelseinstituttet (FHI) angående virusutbruddet på Fjell. De skal blant annet få svar på om virusvarianten på Fjell er mutert og dermed mer smittsom, og også om det har én kilde eller om det er flere parallelle utbrudd på sykehjemmet.

For tidlig å redusere tiltak

– Med unntak av et par spesielle dager med veldig få rapporterte smittetilfeller, ser vi at det ligger på rundt 15-20 nye smittetilfeller om dagen den siste tiden. Det er relativt mange og vil gi rundt 200 smittetilfeller over 14-dagersperioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

– Alle ønsker sikkert at vi skal kunne redusere på de strenge smitteverntiltakene etter hvert, men da trenger vi nok en reduksjon i smittetrykket. Med dagens smittetrykk vil det være behov for nokså strenge tiltak videre, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Her kan du teste deg

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 184 nye smittetilfeller. Det på nivå med smittetallene for den foregående toukersperioden som har vært rapportert siden årsskiftet. Så det indikerer at smittetrykket er noenlunde stabilt, selv om det vurderes for høyt, for tiden.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2169 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.