Slik svarer Drammen på nasjonale smittevernregler: De strengeste skal følges

Etter at regjeringen på søndag la frem nye anbefalinger og regler for smitteverntiltak, innkalte rådmann Elisabeth Enger kriseledelsen i kommunen til et ekstraordinært møte, for å vurdere om de nasjonale anbefalingene til kommuner med stort smittetrykk fører til behov for å revidere den lokale smittevernforskriften.

Regjeringen anbefalte blant annet kommuner med høyt smittetrykk om å vurdere rødt nivå i barnehagene, som Drammen ikke har i dag.

Smittevernreglene- og anbefalingene i Drammen har frem til i dag vært strengere enn regjeringens på flere punkter, som skjenkestopp og munnbind i kollektivtrafikken der man ikke kan holde avstand.

Les også: To nye koronadødsfall

Strammer ikke inn mer lokalt

Kriseledelsen har likevel landet på å ikke stramme inn eller endre den lokale smittevernforskriften, da flere av reglene de ble bedt om å vurdere allerede er en del av forskriften, men presiserer at vi skal følge de nasjonale reglene og anbefalingene der de er strengest.

Det vil si, selv om Drammen har åpnet for at man kan samle inntil ti personer hjemme, skal vi nå følge regjeringens anbefaling om at vi de neste to ukene ikke går på besøk eller tar imot besøk av andre hjemme.

– Dette er ikke tiden for å utfordre smitteverntiltakene som kommer fra myndighetene. Så vi forventer at alle følger de nasjonale anbefalingene, også de som er strengere enn lokale påbud, sier ordfører Monica Myrvold Berg i en pressemelding.

Det er mulig å gjennomføre fritidsaktiviteter utendørs dersom man klarer å overholde minst én meters avstand, men det anbefales at alle innendørs fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes fram til og med 18. januar for alle.

Les også: Gammelordføreren om boligmangel: – Korrupsjonssaken preget oss lenge

Endrer ikke til rødt nivå i barnehagene

Utdanningsforbundet i Drammen kritiserte i forkant av møtet kommunen for å skille på rødt nivå i barnehagene og på skolene. På tirsdag kom de med en uttalelse der de sa det ville være «pussig om kriseledelsen i Drammen konkluderer med å ikke endre til rødt nivå i barnehagene».

Likevel er det nettopp det kommunen gjør.

Ordfører Monica Myrvold Berg forklarer at smittevernrådet tirsdag var tydelige på at det ikke var behov for å stramme inn de lokale tiltakene.

– Smittetrykket var høyere før jul enn det er nå, så hvis det ikke var grunnlag for rødt nivå i barnehagene før jul, er det i alle fall ikke det nå.