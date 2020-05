Skrev låt for Elvefestivalen i fjor – nå slippes den ut

Hvem: Benjamin Christensen (20).

Hva: Student og artist fra Drammen.

Hvorfor: Debuterer med sin første låt 22. mai.

Hvor lenge har du drevet med musikk?

– Jeg har vel drevet med musikk hele livet. Det har alltid vært en hobby for meg, men nå de siste årene har jeg tatt hobbyen til et litt høyere nivå. Jeg har gått på musikk-kurs i Asker i 2 år, og så tok jeg sangtimer to år før det igjen. Nå studerer jeg låtskriving på folkehøgskole.

Hvor kom inspirasjonen fra?

– Mamma har alltid vært flink til å spille piano og synge, og det var en inspirasjon for meg. Og selvfølgelig det å høre på artister jeg liker veldig godt. Jeg er for eksempel glad i Florence and the Machine og ei som heter Paloma Faith. Hun lager veldig fin musikk og hun har gode budskap i låtene sine.

Hvordan ble «Tag Along» til?

– Jeg skrev faktisk låten til Elvefestivalen i fjor, bare noen dager før den skulle fremføres. Jeg fremførte den for første gang på Nysådd, som er en del av Elvefestivalen. De hadde valgt ut fire nye artister som kunne få fremføre musikken sin. Jeg holdt på å spille den inn ved siden av folkehøgskolen, men så stengte den på grunn av koronaviruset. Så da dro jeg hjem for å jobbe med å slippe ut låten i stedet. Det var veldig trist at jeg gikk glipp av de siste månedene på skolen, men samtidig var det fint å kunne putte energi i noe som var relevant for faget.

Hva er handler «Tag Along» om?

– Jeg synes det er vanskelig å sette egne karrieremål foran kjærlighet når jeg er i et forhold. Så den handler om at man glemmer seg selv i et forhold. Man tenker ofte bare på den andre personen. Dette er det nok mange som kan relatere til.

Hva slags sjanger er musikken din?

– Jeg er veldig inspirert av motown, jazz og litt av rock. Så jeg drar inspirasjon fra flere sjangre, men det ender vel opp med å bli pop.

Hvordan er har tilbakemeldingene vært siden låten kom ut?

– Jeg har fått så utrolig masse positiv respons fra alle som har hørt den. Det er veldig overveldende, for jeg hadde ikke så høye forventinger. Dette er jo min første låt og det er ingen som har hørt om meg, så det er veldig gøy å komme godt i gang.

Kommer det flere låter – eller kanskje til og med et album?

– Ja, om to uker kommer jeg med en låt nummer to, den 5. juni, og planen er å gi ut et album i 2021.

Har du satt deg noen mål?

– På kort sikt så vil jeg i hvert fall ha seks klare låter med på albumet neste år. Så planen er å dra i studio i løpet av høsten, og så får vi se hva det blir til. Målet mitt som artist generelt er å kunne spre et positivt budskap til verden med håpefull musikk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oioi. Det er en bok jeg er veldig opptatt av nå som heter «Good Night Stories for Rebel Girls». Det er litt sånne natta-historier som handler om damer som har gjort veldig kule ting i verden. Den er inspirerende å lese før man legger seg, og så er det fint å lære om dem som var her før oss og som det kanskje ikke står så mye om i historiebøkene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være med kjæresten. Jeg er et veldig sosialt menneske, så jeg er veldig glad i å være sammen med andre. Og sjokolade. Og av alle positive tilbakemeldingene jeg har fått på «Tag Along».

Hvem var din barndomshelt?

– Ole Brumm. Han er liksom ikke så opptatt av det å være så smart, men så er han samtidig så utrolig tilfreds og vis uten at han gjør seg til. Jeg synes han er et veldig fint forbilde.

Hva savner du mest for tida?

– Å klemme folk. Det er så viktig med menneskelig kontakt. Jeg leste faktisk en artikkel her om dagen som handlet om at det er helt nødvendig for mennesker å ha fysisk kontakt – for helsa. Og så savner jeg det å kunne være ordentlig sosial.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg kan spise en hel sjokolade på en dag uten problemer. Det er kanskje ikke så ekstremt, men det er nok sjokolade jeg skeier ut med.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er veldig åpen, og det er jeg glad for, men noen ganger kan det bli litt vel mye, så jeg kan være litt naiv. Jeg vil alltid se det beste i alle, og da kan man jo gå på en smell.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

For menneskerettigheter på alle plan. Uansett hvem man er så skal man ha like rettigheter. Det er en grunnleggende verdi for meg. Jeg kunne også gått for dyrs rettigheter – man skal behandle alt som lever med respekt.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg er egentlig ganske tilfreds.

Hvem ville du vært isolert med?

– Kjæresten min. Med en gang jeg hørte om lockdownen var planen egentlig bare å sette meg på toget og dra til ham så vi kunne vært i isolasjon eller karantene sammen. Det ble ikke sånn da, men det er absolutt ham jeg ville valgt.