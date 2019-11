Tradisjon tro kommer Skatteetaten med formue, inntekt og skattelister på senhøsten. Fra klokken 07:00 tirsdag 5.november kan du logge deg inn på skattetatens sider for å se på tallene for skatteåret 2018. I tillegg til lister og oversikter over kommunens, fylkets eller landets rikeste i avisene kan man også se hvordan naboen eller kollegaens tall ser ut.

Enkel prosess

Det er en relativt enkel prosess å få innsyn i skattetallene. Det eneste kriteriet skatteetaten oppgir på sine sider er at du må være over 16 år for å kunne søke i listene. For å gjøre det må du logge deg inn på skatteetatens sider, på linken over. Deretter logger du deg inn med personnummer og MinID systemet. Deretter kan du søke til egen forlystelse.

Det ligger dog en begrensning på maksimalt 500 visninger per kalendermåned. Det betyr at du kan søke på så mange du vil, men så fort du trykker deg inn på en person vil det telle som en enkelt visning.

Se og bli sett

I 2014 ble det innført nye regler for skattesøk som innbærer at alle kan se hvem som har søkt på en selv. Dengang falt søkertallene fordi man ikke lenger kunne snoke anonymt. Skattetaten skriver på sine sider at dersom du trykker på «Søkestatistikk» kan du får du «...se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket».

Viser ikke alt

Skatteetaten opplyser på sine sider at tallene som blir presentert ikke er endelige, og at de kan endre seg senere. Det du derimot kan kikke på fra og med i morgen er følgende:

* Navn

* fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)

* postnummer og poststed

* Kommune

* Nettoinntekt

* Nettoformue

* Skatt

Kilde: Skatteetaten