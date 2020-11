Skateparken er reddet: – Helt toppers

I vår ble det kjent at skateparken i Nøstedhallen gikk en usikker fremtid i møte.

Skateparken, som åpnet i 2003 og ligger langs Svelvikveien, er den eldste og en av de største aktivitetshallene i Norge for egenorganisert aktivitet for barn og unge.

Huseier varslet i vår Drammen kommune om at han ønsket å si opp leiekontrakten, eller leie ut seks måneder av gangen.

Men nå er det klart at hallen kan fortsette å ta imot rulle-glade barn og ungdom.

Kommunen har signert en treårskontrakt med huseier, som kan fornyes med ytterligere to år. Huseier har også åpnet for å signere en langsiktig avtale når denne går ut.

Trond Bardalen, driftsleder for Nøstedhallen skatepark. Foto: Privat

Nytt boligområde rundt hallen

Skateparken har over 8500 besøk årlig, og brukes til skateboarding, sparkesykling, BMX-sykling og rulleskøyting.

Flere av deres arrangementer, som NM i sparkesykkel, trekker folk fra hele landet, og lokale barn og ungdom bruker hallen flere ganger i uka. Utenom «koronatider», selvfølgelig.

– Det er helt toppers. Jeg var bekymra, men jeg må skryte av politikerne, som ser viktigheten av den uorganiserte idretten. Det er et så godt miljø, som må tas vare på, sier Trond Bardalen, driftsleder for Nøstedhallen skatepark.

Lokalene til skateparken ble vurdert inn i det kommende boligprosjektet Nøsted brygge. Det gigantiske prosjektet involverer hele området rundt Nøsted brygge. Først når detaljreguleringsplanen for dette var landet, var det klart at skatehallen ikke blir berørt av utbyggingen, og kan fortsatt leies ut.

Wenche Andreassen Moe, avdelingsleder for ung kultur i Drammen kommune. Foto: privat

Ikke råd til å bygge nytt

Wenche Andreassen Moe, avdelingsleder for ung kultur i Drammen kommune er glad for at avtalen gikk i boks.

– Bygget er et ypperlig sted for aktivitetene, med høyt under taket. Selv om det er utenfor bykjernen, har det vist seg å ikke være vanskelig for folk å komme seg dit.

Kommunen vurderte å bygge en ishall, og etablere en skatepark der i stedet, men det holder ikke kommuneøkonomien til.

– Da er det bedre å gå for det vi har, mener Andreassen Moe.