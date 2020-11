Siste om koronautviklingen: 28 personer smittet

Det siste døgnet har 28 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Av disse er 24 nærkontakter av kjent koronasmittet person, mens fire smittede har ukjent smittevei, opplyser Drammen kommune.

Det er også i dag påvist smitte knyttet til barnehage, skoler og helseinstitusjon.

Dette gjelder Skattekisten barnehage, der et barn er smittet. Det er også oppdaget nye smittetilfeller ved Bragernes skole, Brandenga skole og Heltberg barne- og ungdomsskole.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter, som har vært delvis stengt som følge av koronautbruddet, er ytterligere en beboer og en ansatt smittet.

– Vi må fortsette å holde god avstand og ha god hygiene for å hindre at smitten sprer seg videre. Det er fortsatt mye smitte i kommunen vår, så vi må ikke slippe opp nå. Vi har fortsatt en stor og krevende jobb foran oss for å redusere smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De nåværende smitevernreglene i Drammen gjelder frem til og med 1.desember. Da skal formannskapet i Drammen kommune beslutte hvilke tiltak som skal gjelde videre fremover.

Siden starten av mars har tilsammen 1466 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

