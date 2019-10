Av 18 deltakende rytternasjoner, er Norge ett av syv lag på FEI Nations Cup-finalen i sprangridning som ikke er kvalifiserte til OL. For å kvalifisere seg til OL i Tokyo, må det norske laget få best resultat av de syv ikke-kvalifiserte nasjonene.

Det norske laget består av fire ryttere: Victoria Gulliksen, Johan-Sebastian Gulliksen, Geir Gulliksen (Drammen og Omegn Rideklubb) og Hege Tidemandsen (Solør Rideklubb). Reserve er veteranen Stein Endresen fra Larvik og Sandefjord Rideklubb.

Samme lag vant vant NC-finalen i Europas andredivisjon i Athen tidligere i år, som resulterte i kvalifisering til nettopp verdensfinalen i FEI Nations Cup.

– Det er andre gang Norge er kvalifisert, men første gang et norsk lag deltar i denne prestisjetunge finalen. De norske har levert veldig bra i flere store konkurranser denne sesongen. I EM var det mange gode runder, men laget nådde ikke finalen, og mistet derved også sjansen til en OL-billett. Nå får de en ny sjanse i denne verdensfinalen - både til å ri mot de beste i hele verden, og å sikre den siste OL-plassen for nasjonslag. Jeg ser på Irland som den sterkeste utfordreren til å snappe OL-plassen. De har et råsterkt lag. Italia kan også bli farlige, og man skal heller ikke kimse av vertsnasjonen Spania. Men Norge har et meget bra lag også. Rytterne er på hugget, de er teknisk bedre enn noen gang, og hestene har reist bra. Leverer de to- og firbente optimalt kan de være med å kjempe. Dette blir ulidelig spennende, sier Eurosports hestesportskommentator Heidi Skar i en pressemelding.



Konkurransen går over fire dager - den starter på torsdag, og finalen er på søndag.

Gulliksen-familien holder til på Stall Gullik Ridesenter i Lierskogen. Geir Gulliksen (59) eier også laget "Scandinavian Vikings" som i følge Kapital red inn åtte millioner kroner i fjor under Global Champions League, som er en prestisjetung sprangturnering av 17 stevner over hele verden.