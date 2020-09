Sian-leder: – Jeg lover å ikke brenne Koranen

Av Elias Bakken Johansen og Per Åsmund Reymert / Vårt Land

– Det er ikke vanskelig for oss å si at vi lar være å brenne Koranen på lørdag. Det kan jeg leve godt med.

Det sier Lars Thorsen, leder i Stopp islamiseringen av Norge, til Vårt Land. Sian avslutter etter planen sin demonstrasjonsturné på Hamar kommende lørdag. Etter å ha fått krass kritikk etter å ha krenket Koranen både i Bergen og Oslo, lover Sian nå å ikke brenne Koranen på Hamar.

– Det å krenke folk er nødvendig for at samfunnet skal være sunt. Men konkret er koranbrenning den ytterste av krenkelser, og jeg har mye annet som jeg gjerne heller vil gjøre, for å si det sånn, sier Thorsen.

– Er dette et historisk skille for dere eller gjelder dette bare Hamar?

– Det har aldri vært et tema at jeg skal gi en erklæring om at Sian aldri skal brenne koranen, men vår arbeidsmetode gjennom alle år har vært informasjon. Vi har i flere år forsøkt å få til dialog, som er en form for samfunnsdeltakelse vi finner riktig.

Lars Thorsen sier han har langt mer glede av dialog enn «sånne visuelle virkemidler». Han mener samtidig det å provosere er legitimt og at det å bli krenket «ikke er et argument» i seg selv.

– Når det kommer til å droppe koranbrenning i Hamar, så er det gjort for å vise goodwill og at de som tror at vi holder på kun for å provosere og skape oppstandelse, tar feil.

– Dialog er krevende

– Den goodwillen Sian viser her, er velkommen, sier Venstre-politiker, og tidligere varaordfører i Drammen, Yousef Gilani.

Han er blant initiativtakerne bak et kommende dialogmøte mellom Sian og en gruppe muslimske teologer.

Men allerede i dag, én dag etter kunngjøringen, har arbeidsgruppen begynt å slå sprekker. Nasir Gondal (SV), som er del av arbeidsgruppen som har jobbet med dialogmøtet, sa tidligere i dag at han er overbevist om at Sian ikke har et reelt ønske om å oppnå dialog.

– Jeg trekker meg først og fremst på grunn av Sian. Jeg har pratet med deres representanter og de virker ikke som folk som vil ha dialog. De har kun ett argument – å hate koranen og islam. Det er uakseptabelt, sa Gondal til Vårt Land.

– Nødt til å akseptere koranbrenning

I tilleg til å være politiker, er han også styremedlem i Drammen moské.

I kveld forteller Yousef Gilani, som altså er en stor pådriver for dialog med Sian, at han i formiddag fikk en melding fra Lars Thorsen. Der skrev Sian-lederen at de hadde planer om å brenne en Koranen under demonstrasjonen på Hamar. Det var det som resulterte i at Nasir Gondal valgte å trekke seg.

Som et resultat av Gondals avgjørelse, forteller Yousef Gilani at han spurte Lars Thorsen om det virkelig var nødvendig av Sian å brenne Koranen.

– Jeg sa til Lars at det er mange som motarbeider dette dialogmøtet, og at det vil bli krevende å forsvare de vi skal ha dialog om de ikke klarer å se hvor mye det sårer, forteller Gilani.

– Da sa han at Sian egentlig ikke har interesse av å brenne den, og lovet dermed å droppe det under helgens demonstrasjon.

Gilani mener dialog er nøkkelen, og forteller at han derfor setter pris på Thorsen og Sians beslutning.

– Jeg er personlig veldig glad for at de ikke skal brenne Koranen til helgen, og at de velger dialogens vei. Det tror jeg er et steg i riktig retning.

– Samtidig er det viktig for meg å si at jeg respekterer ytringsfriheten. Og selv om jeg ikke liker koranbrenning, mener jeg vi er nødt til å akseptere det. Å forstå det er ikke det samme som å støtte det, bemerker Gilani.