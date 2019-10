Kveldens lokaloppgjør mellom Mjøndalen og Strømsgodset er et oppgjør ingen av lagene kan tape, i en nedrykksstrid som balanserer på en knivsegg med sju runder igjen før kveldens oppgjør på Consto Arena.

Etter flere gode år rundt og etter seriegullet i 2013, har Strømsgodset nå etablert seg som en bunnklubb som i fjor unnslapp nedrykk med ett nødskrik og igjen befinner seg i akutt fare for nedrykk igjen i år.

Akkurat som de var etter opprykket tilbake i det gode selskap i 2007, og slik Viking fikk erfare de siste årene før de rykket ned er ikke strategien om å lappe sammen laget for å skrape nok poeng for å overleve veien å gå. Det holder ikke i lengden slik Viking fikk merke i 2017, og sånn Strømsgodset kan få merke det i løpet av høsten.

22. oktober 2017 gikk Viking på sitt styggeste hjemmetap i klubbens historie med 1-7 for Vålerenga, og uken etter ble det første nedrykket siden 1986 bekreftet. Klubben slet voldsomt økonomisk, og flere av klubbens investorer og andre lekte med tanken på å slå klubben konkurs for så å starte på nytt igjen.

Etter en heroisk innsats i styrerommet, kom Bjarne Berntsen inn på trenersiden og satset knallhardt på unge og lokale spillere fra egen region. Underveis har han fått publikum og regionen med seg, og nesten to år senere kjemper klubben om europacupspill, og er i semifinalen i NM. Det etter å ha gjennomgått en forvandling både på og utenfor banen som både presset seg fram, men som også var høyst nødvendig.

I likhet med det Strømsgodset nå opplever ble også Vikings økonomi strammere og strammere, før en til slutt hente inn en hel røys med spillere på korttidskontrakter i et desperat forsøk på å overleve.

Viking hentet ni spillere og slapp åtte på én sommer, som er det samme Strømsgodset gjorde i sommer. Bare at Godset lot enda flere spillere gå. Det fungerte ikke for et Viking-lag, som aldri klarte å bli samspilte, men i motsetning til i Stavanger fremstår Godsets innkjøp hakket mer gjennomtenkte.

I Viking handlet nemlig trener Ian Burchnall inn noen, mens sportsdirektør Bård Wiggen hentet noen. Uten at de nødvendigvis hadde lagt noen plan for hvordan de skulle sys sammen.

Der Godset på de første 11 tok ni poeng, har Henrik Pedersens utgave tatt 13 poeng på de neste 12 kampene. Arbeidsinnsatsen, det høye presspillet og den nye spillestilen har gitt et løft med mange spillere Pedersen kjente godt til fra før.

Med RBK, Molde, Brann og Haugesund igjen bør det helst bli en revansje for tapet på eget gress for Godset i kveldens oppgjør, men hvis det skulle ende med to tap for erkefienden og nedrykk er mye av oppskriften lagt. Uansett hvor tungt det kommer til å bli for Drammens stolthet.

